El Consorcio Lácteo Pampeano podría exportar muzzarella

Con el fin de evaluar la posibilidad de habilitar la planta láctea para exportación de muzzarella, se reunieron representantes del Ministerio de la Producción, de SENASA sede regional La Pampa-San Luis y del Consorcio Lácteo Industrias Pampeanas.

Sobre dicho encuentro, la directora General de Desarrollo Agroalimentario, Belén Paesani, comentó que el mismo se gestó a pedido del Consorcio Lácteo para evaluar esta posibilidad, “pensando en la próxima temporada y en el diferencial económico que generan estos productos exportables”.

“Tanto donde se realiza el proceso final de elaboración de muzarella, como las plantas proveedoras de materia prima, deben estar habilitadas por SENASA para exportación a los países de destino”, añadió la funcionaria.

En ese marco, sostuvo que “analizando la infraestructura presente, la forma de trabajo y las normas de inocuidad que tienen implementadas, desde SENASA lo creen totalmente posible”, continuó Paesani, quien dejó en claro también que hay que pensar al SENASA no solo como un organismo de control sino también como de asistencia técnica “que puede ayudar a cumplir este objetivo de exportación”.

La directora sumó el acompañamiento desde el Ministerio de la Producción, “tanto a las PyMEs lácteas, es decir a las que conforman el Consorcio, como a las plantas proveedoras, no solo en este proceso en particular sino también en cuanto a la asistencia técnica, como en las distintas herramientas que posee el Ministerio para lograr este fin”.

Recordó que “justamente es política de este organismo provincial trabajar para generar mayor valor agregado en la provincia, y en este caso concreto que se procese mayor cantidad de litros de leche en La Pampa”.

Dicho Consorcio Lácteo (CInLaP) tiene sede en la localidad de Alpachiri y está conformado por diversas PyMES y municipios pampeanos.

Participaron de la reunión, Guillermo Torres, presidente del Consorcio Lácteo; Luis Carné, director Regional de SENASA La Pampa-San Luis; Romina Jáuregui, coordinadora de Inocuidad de SENASA y Nicolas Tobal, subdirector de Cadenas Agroalimentarias.