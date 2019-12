El BCRA analiza lanzar billetes de dos mil y cinco mil pesos y cambiará animales por próceres

Lo dijo el titular de la entidad, Miguel Ángel Pesce, en línea con lo que había manifestado Alberto Fernández antes de asumir.

El titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesca, aseguró que renovará la familia de billetes para cambiar los animales por próceres y figuras de interés nacional, así como adelantó que prevé lanzar billetes de mayor denominación, que podrían ser de $2 mil o $5 mil.

“En la familia nueva de billetes vamos a tener un billete más grande, podría ser de $2 mil o $5 mil, se están haciendo análisis”, aseguró Pesce

“A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de $200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto”, agregó el funcionario.

El titular del BCRA indicó que la renovación será “sin apuro” y explicó: “Hay billetes impresos e imprimiéndose y no vamos a malgastar el dinero que cuesta fabricar esos billetes, pero vamos a cambiar la familia de billetes y esperamos que esta familia nueva tenga consenso”.

“No solo debiera haber políticos de relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica, y buscar valores que representen a todos, no solo a una parte. (…) Siempre tiene un valor simbólico lo que hay en los billetes. En un país que tiene los poetas, los políticos, la historia que tiene la Argentina, tener que recurrir a sus animalitos es un poco triste”, concluyó.

Su visión coincide con lo que había expresado Alberto Fernández​, incluso antes de asumir la Presidencia.

En una entrevista Fernández le habían preguntado si pondría a Jorge Luis Borges o a Alejandra Pizarnik en un billete de cien pesos. Su respuesta fue contundente: “Sí, por qué no. Lo que no pondría es una ballena. Quién puede negar lo que son Borges, Cortázar, Sábato…”.

“Tengo algunas urgencias antes, pero me gustaría que en los billetes estén los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Lamento mucho que Evita haya desaparecido de los billetes, pero también lamento que desaparezcan Sarmiento, Belgrano, San Martín o Rosas”, agregó en su momento.

A mediados de 2016, la conducción del Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició la puesta en circulación de lo que consideró una nueva “familia” de billetes con imágenes de la fauna autóctona de todo el país.

El primero fue el de 500 pesos, de color verde, que lleva un yaguareté de la región noreste. Luego le siguieron el de $200 (ballena franca austral), el de $20 (guanaco de la estepa patagónica), el de $1000 (hornero, ave nacional), el de $50 (cóndor andino) y el de $100 (taruca), este último en reemplazo de las figuras más recientes de Eva Perón y las Islas Malvinas.