El Banco Central le pide a la Corte Suprema que declare inconstitucional al nuevo impuesto porteño

El Banco Central presentó este viernes un recurso para que se declare inconstitucional el cobro de impuestos que afectará a la actividad monetaria en la Ciudad.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó este viernes un recurso ante la Corte Suprema para que se declare la inconstitucionalidad de las leyes de la Ciudad de Buenos Aires que gravan los títulos públicos y actividades reguladas por el BCRA con el impuesto de ingresos brutos.

Se acuerdo a la presentación los artículos de la Ley Tarifaria 2021 y Presupuesto 2021 son inconstitucionales porque afectan la política monetaria, cuya ejecución le compete al Banco Central por disposición expresa de la Constitución Nacional.

Desde el Banco Central solicitaron que «se ordene la inmediata suspensión de los efectos de la normativa señalada, debiendo ordenarse al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el gravamen aludido».

También se consideró que «se encuentran en juego cuestiones de máxima gravedad institucional» porque «el gravamen a aquellas actividades e instrumentos que hacen a la política monetaria nacional genera o puede generar una grave afectación de la economía en su conjunto».

Miguel Ángel Pesce, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

La presentación ante la Corte Suprema es la respuesta del organismo ante la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de incluir en su política tributaria para 2021 imposición efectiva del impuesto a los ingresos brutos a las actividades consistentes en operaciones de pases, los activos subyacentes o colaterales y operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA.

Pero de acuerdo a los artículos 75 incs. 6 y 11 de la Constitución Nacional citados por el Banco Central, la norma local «resulta incompatible con el derecho federal y el texto constitucional», explicaron desde la entidad.

«La Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del BCRA resultan la materialización de los artículos constitucionales referidos, de modo tal que las disposiciones de carácter local no pueden interferir en las misiones y funciones del BCRA (en cuanto Banco Federal -art. 75 inc. 6 CN), al que le compete, además, hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación (art. 75 inc. 11 CN)», informaron.

«En razón de lo expuesto, la Ciudad de Buenos Aires al gravar los títulos y operaciones reguladas por el BCRA se ha atribuido poderes en materia financiera, pues tales tributos impactan directamente en el sistema monetario», advirtió el Banco Central.

«Es por ello que corresponde y así se solicita, la intervención de ese Alto Tribunal de Justicia en el conflicto suscitado respecto de la interpretación de la normativa federal involucrada, la que se ve obstaculizada por el accionar de la CABA», sostuvo en su presentación.