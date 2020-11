El adiós a Conrado el «Ruso» Kroll

Hernando Conrado Kroll, un personaje muy conocido de la ciudad, falleció ayer domingo a los 71 años de edad. «El Ruso» tuvo una larguísima trayectoria de 50 años como empleado estatal y también como sonidista. Tenía cuatro hijas y tres hermanos y el sepelio será hoy lunes desde las 10 en el Cementerio Parque. Nacido en Santa Rosa e hijo de Conrado, que fue guardia cárcel, y de Lidia, ama de casa.

«Cuando era chico viví cerca del Club Argentino, después en Villa Alonso hasta que nos fuimos a Villa del Busto, en la calle Río Negro. Un poco de fútbol -contaba, aunque en realidad siempre fue más hincha que otra cosa-, la primaria en la escuela Roger Valet; dos años de secundario y enseguida a trabajar. Tenía 9 años cuando vendía el diario Pampa (salió poco tiempo), y después fui lechero… sí, de andar con el carrito tirado por un caballo y entrar en todas las casas. Me levantaba a las 4 de la mañana. Sí… le echábamos un poco de agua, la rebajábamos un poco para que la gente no se empache», contaba el Ruso.

Al Ruso también le gustaba el boxeo, y era seguidor de Mario Paladino, pero alguna vez también incursionó en el ciclismo cuando se corría alrededor de la estación de trenes.

Confesaba que le gustaba mucho el turf, y que disfrutaba llevando «a todos los nietos» a que toquen los caballos de carrera. San Isidro, Palermo, La Plata, lo han visto en sus tribunas, y luego despuntaba el vicio en el Jockey Club Santa Rosa.

Carta a Kirchner.

Un día le escribió a Néstor Kirchner, pidiendo que el Ejército restituya la Escuela Hogar. Con Kirchner en Santa Rosa le dijeron: «¿Usted es El Ruso? Dice el presidente que espere… en estos días le estamos pegando mucho a los militares».

Una vez se animó con Agustín Lanusse -entonces presidente de facto-: «Excelencia, ¿me convida un cigarro? Fumaba Virginia Slims… me miró y me dijo: ‘llevése uno’. Casi me muero de susto», recordó. Cada domingo, desde el 2000, Kroll hacía «Juan Pueblo», un programa radial que empezó en LU33 y luego siguió en Radio Nacional.