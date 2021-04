El 60% de la población ocupada percibió ingresos promedios de $33.300 en 2020

En base a los resultados del informe sobre la Distribución del Ingreso, el Indec precisó que el 10% más pobre de la población explica el 1,5% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentra el 31%.

Alrededor del 60% de la población percibió un ingreso promedio de $ 33.300 al término del cuarto trimestre del año pasado, en un contexto de deterioro de la distribución del ingreso en medio de la pandemia de coronavirus, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Ingresos totales: la suma total de ingresos creció 19,6% en relación con igual trimestre de 2019; los ingresos laborales crecieron 18,2% y los no laborales, 23,2%.

Ingresos per cápita: el ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 28.739.630 personas, alcanzó los $19.524, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.357.

Ingresos individuales: un 58,6% de la población total (16.836.669 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.306. Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a $12.150; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $31.766; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $78.723. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $37.910, mientras que el de las mujeres fue de $28.937. El ingreso promedio de las personas que tuvieron algún ingreso mostró un aumento interanual de 26,1%. En el caso del estrato bajo, el aumento interanual observado fue de 30,4%; y tanto en el estrato medio como en el estrato alto, el aumento interanual fue de 25,4%. Cabe destacar que en el trimestre se observó una caída de 2,9 puntos porcentuales en la población perceptora de ingresos respecto a igual período de 2019 (58,6% frente a 61,5%)

Ingresos de la ocupación principal: respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $33.217 y un ingreso mediano de $28.000, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas. El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de $12.018. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) es de $33.845, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivale a $74.366. Se observó una caída de 752.947 personas ocupadas con ingresos respecto al mismo trimestre del año anterior. En cuanto a la población asalariada, se registraron 7.943.398 personas con ingreso promedio de $36.246 (cuadro 6.1), lo cual implica un aumento interanual de 32,4%. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $44.613 (+30,3% interanual), mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $18.676 (+27,9% interanual). Respecto al cuarto trimestre de 2019, se observó una caída de 469.122 personas asalariadas con ingresos sin descuento y de 286.976 en aquellas que perciben ingresos con descuento.