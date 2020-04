El 22 de abril se abre una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia

Así lo anunció el director del Anses, Alejandro Vanoli, que indicó que la instancia se dará para aquellas personas que hayan tenido cambios en su situación socioeconómica y necesiten acceder al IFE.

“Estamos habilitando a partir del día 22 de abril, una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos o hayan tenido una novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite sean incluidos en este beneficio, puedan hacerlo” explicó Vanoli en una conferencia de prensa en Casa Rosada.

La ANSES advirtió que quienes no puedan llegar a inscribirse con CBU en la primera fase de inscripciones del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo igualmente en la fase de inscripción para los beneficiarios no bancarizados.

El funcionario realizó el anuncio en directo donde también dio a conocer la situación actual de la realización del IFE y a cuantas personas llegaría.

Según su informe, el ingreso será asignado a un total de 7,8 millones de personas y significaría un desembolso de $80,000 millones por parte del estado nacional.

Además, se aclaró que del total de los beneficiados, 2,9 millones son de Buenos Aires, 650 mil son de Córdoba, 600 mil de Santa Fe, mientras que el resto está repartido entre todas las demás provincias.

El IFE es un beneficio de $10.000 que otorga el Gobierno de la Nación a trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B.

Requisitos para acceder al IFE

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

una prestación de desempleo.

jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.