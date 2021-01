Eduardo Castex: Con el cumplimiento de todos los protocolos se avanza en el Pro Vida 2021

El Plan Pro Vida Verano 2021 se puso en marcha el pasado lunes en Eduardo Castex, con la recorrida por las instalaciones del personal técnico de la Dirección de Deportes de la provincia.

De esta manera, Pablo Lamare en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (APN) remarcó que el predio se encuentra en buenas condiciones y el trabajo para el cumplimiento del protocolo. “Estamos haciendo hincapié en el cumplimiento del protocolo por una preocupación general por esta Pandemia. El protocolo en Castex está perfecto, las instalaciones de este predio donde se encuentra la pileta es ideal y también tienen abiertos otros lugares para no juntar tantos chicos en un solo sitio, no se ven riesgos y eso es muy bueno”, expresó.

Luego, agregó que “el Pro Vida es una parte más de nuestra vida diaria, hay que cuidarlo todos juntos y fundamentalmente quienes están a cargo, eso es lo que estamos viendo, hace dos días que comenzó y quienes asisten están bien cuidados”, puntualizó.

Lamare explicó que en otra localidad cercana no pudieron comenzar debido a un contacto estrecho. “Esto habla bien del estricto cumplimiento de los protocolos, cuando se detecta algo se frena y se hace un parate en forma preventiva”, reiteró.

También se refirió a que la actividad en la pileta tiene un protocolo aparte, “normalmente siempre veíamos a los chicos en su hora, en su momento de pileta todos juntos, ahora en esta nueva normalidad se hace con el modo burbuja, no hay trabajo compartidos y a partir de ahí se trabaja en las clases de natación y los juegos dirigidos para que no haya chicos por todos lados”, concluyó.

Más de 100 incriptos

Por su parte, el encargado del Pro Vida de Verano local, Laureano Sclarandis, informó que el pasado lunes comenzaron todas las actividades, “si bien el clima no nos acompañó en estos primeros días, la jornada del miércoles se presentó con muy buen tiempo y se desarrollaron las mismas en forma normal”.

Destacó luego que hasta el momento se han inscriptos 110 niños y niñas aproximadamente, de los cuales han concurrido casi la mitad. “Veremos con el correr de los días cuantos más asisten, todo depende del clima y la situación sanitaria por el COVID-19”, contó.

Sclarandis explicó que este año, debido a la situación de Pandemia, se decidió dividir los lugares de trabajo. “Tenemos tres predios disponibles, además de este parque donde se encuentra la pileta, se trabaja también en la Dirección de Deporte municipal, en Parque Norte y Parque Independencia. De esta manera se evita la aglomeración de personas dentro del Pro Vida”, concluyó.