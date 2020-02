Echaron a una médica del hospital de Victorica

a profesional se desempeñaba en el hospital “Luisa P. de Pistarini”. Estaba de guardia en 2013, cuando atendió a un paciente que había sufrido un siniestro vial. El hombre falleció. En 2018 fue condenada a tres años de prisión por homicidio culposo.

El Estado Provincial echó a una médica que trabajaba en el hospital de Victorica y que en el año 2018 había sido condenada por mala praxis a un paciente que falleció después de un siniestro vial.

Este viernes, en el Boletín Oficial se publicó un decreto que aprobó las actuaciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que exoneró a la médica Sonia Lidia Romerí.

La médica trabajaba en el hospital de Victorica y la FIA había abierto un expediente después de la denuncia judicial que realizó la familia de la víctima. Con la ratificación de la condena en sede judicial, la FIA exoneró a Romerí.

En junio de 2018, la jueza de Audiencia santarroseña Alejandra Flavia Ongaro condenó a la médica Romerí como autora del delito de homicidio culposo, a tres años de prisión de ejecución condicional y a cinco años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión.

Con las pruebas reunidas durante el juicio oral, Ongaro dio por probado que el 16 de agosto de 2013, entre las 2:20 y las 7, Romerí -en su condición de médica generalista y encontrándose a cargo de la guardia del hospital de Victorica- “no realizó el diagnóstico correcto y adecuado a la patología que presentaba el paciente Raúl Suárez, de 72 años, quien refirió dolores abdominales durante todo ese lapso”.

“Horas antes, Suárez había ingresado al hospital -aproximadamente a las 21:30 del día 15- víctima de un accidente de tránsito mientras conducía una motocicleta, y habiendo sido asistido por la misma médica, ella le dio el alta luego de 15 o 20 minutos (…) Desde que el paciente reingresó en horas de la madrugada, refirió fuertes dolores abdominales, situación de la que fue anoticiada Romerí a través de insistentes llamados que le realizara el personal auxiliar de enfermería, quienes a su vez replicaron los reclamos de la esposa de Suárez”, agregó la magistrada en la sentencia.

“La médica no realizó sobre el paciente, pudiéndolo hacer, durante el lapso en que estuvo internado por segunda vez, el examen físico que mínimamente exigía el síntoma (fuertes dolores abdominales); lo que sin lugar a dudas le hubiera permitido constatar la evolución de ese abdomen y rastrear clínicamente el origen de ese dolor”, señaló Ongaro.

“Resolvió en cambio -agregó-, sin efectuar palpado alguno sobre el cuerpo del paciente, un tratamiento de medicamentos (calmantes), en el convencimiento de que ese dolor abdominal tenía como causa la condición de alcohólico de Suárez. El tratamiento ordenado fue erróneo (…) la medicación suministrada no solo no hizo cesar el dolor, sino que, por el contrario, encubrió la patología”.

“En efecto, durante ese lapso de cinco horas el abdomen fue modificándose hasta mostrar la rigidez que fue recién palpada por primera vez por Romerí a las 7; y aun así -aunque dejó constancia en la historia clínica del aumento de la intensidad del dolor con ‘signos de defensa abdominal’-, reiteró el tratamiento de calmantes que hacía horas no venía dando resultados y además no solicitó un estudio de radiografía”, detalló la jueza.

“Ese estudio fue ordenado recién cuando un médico cirujano ingresó a las 8 y permitió arribar finalmente al diagnóstico correcto, ello es, perforación de víscera hueca (intestino) post traumatismo violento abdominal en accidente de tránsito -indicó Ongaro-. A partir de esa interconsulta profesional, se ordenó la derivación de Suárez a Santa Rosa. a un centro médico de mayor complejidad, donde fue intervenido quirúrgicamente, con diagnóstico post quirúrgico de ‘peritonitis entérica generalizada y perforación intestinal doble’”.

El paciente murió el día siguiente y la causa del deceso fue “la perforación visceral abdominal, post traumatismo violento abdominal en accidente de tránsito. Esta patología no se desencadenó a las 7 del 16 de agosto, cuando Romerí realizó el primer y único examen clínico a Suárez -especifica el fallo-. Por ello, de haber adoptado la decisión básica de examinar al paciente, observar y palpar el abdomen con una frecuencia mínima de media a una hora, sobre todo teniendo en cuenta que el dolor no cedía, le hubiera permitido efectuar el diagnóstico a tiempo, la intervención quirúrgica se habría sensiblemente adelantado y consecuentemente el resultado muerte no se habría producido”, concluyó Ongaro.