Echaron a dos docentes por pedir la suspensión de las clases presenciales

Se trata de Mariana Sampaíño, docente de Historia, Formación Ética y Ciudadana de 3º y 4º año, y Violeta Sznaider, quien da las mismas materias y Geografía de 2º a 4º, además de haber acompañado a los estudiantes que participan en las Olimpíadas de Historia.

Aunque ambas tienen más de una década de trabajo en la tradicional institución educativa con cerca de un siglo de presencia en el país, fueron cesanteadas tras el paro del miércoles último, convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), entre otros gremios.

“El viernes cuando fui a dar clase me frenaron en la puerta y me comunicaron que estaba despedida por una decisión institucional, sin una causa aparente. Desde el mes de febrero vengo dando clases presenciales en el medio de todo el contexto difícil que estamos viviendo. El miércoles fue el único día que no me presenté porque me adherí al paro, entendiendo que la situación actual es extrema”, comentó Mariana.