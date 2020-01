Dos mujeres estafadas por teléfono en Eduardo Castex

Una vecina sufrió una estafa telefónica por una suma de 40 mil pesos y encima los timadores tomaron un préstamo online de 20 mil pesos, confirmó ayer el oficial Claudio Oses. También hubo un intento de estafa télefonica en Conhelo, pero no se pudo concretar porque la mujer no tenía dinero en la cuenta bancaria.

«Recibimos denuncias de personas que son estafadas vía telefónica y mayoritariamente las víctimas con adultos mayores, por lo cual debemos tomar recaudos de instruir a los adultos mayores de la familia y aconsejar que no brinden ninguna información bancaria y/o económica por vía telefónica o por Internet», advirtió el funcionario policial castense.

La estafa telefónica a la vecina castense se concretó el miércoles. Los estafadores sedujeron a la mujer con el habitual discurso de los premios ganados en un sorteo de una empresa, y que le permitará recibir un electrodoméstico y/o una suma importante de dinero en efectivo. Y después de algunas consultas, logran que las personas brinden información bancaria o concurran hasta un cajero automático y coloquen la tarjeta de débito, y ahí permiten que el estafador «vía online» acceda a su cuenta para realizar extracciones y hasta para tomar un préstamo electrónico.

«En este caso lograron retirar una suma de dinero y además sacaron un préstamo bancario de manera electrónica», confirmó Oses.

Y detalló que la mujer damnificada «tenía unos ahorros de 40 mil pesos en su cuenta bancaria y le sacaron un préstamo de cerca de 20 mil pesos», por lo cual la estafa alcanzó los 60 mil pesos.

Los investigadores no revelaron la procedencia del llamado telefónico, pero admitieron que momentáneamente no pudieron orientar la investigación para tratar de identificar a él o los autores. «Hemos actuado con celeridad y el damnificado concurrió a la entidad bancaria para ver cómo se puede actuar en estos casos», dijo Oses.

«En Conhelo no lograron extraer dinero porque la persona no tenía fondos en su cuenta bancaria, y se inició el trámite legal para que la entidad financiera realice las trabas necesarias para evitar futuras extracciones desde otro lugar», destacó. Y reveló que los embaucadores tientan a las personas con supuestos premios de electrodomésticos y/o dinero en efectivo, a tal extremo que la mujer conhelense «no tenía cuenta bancaria y pasó los datos bancarios del hijo que cobra una pensión».