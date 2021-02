Docentes presentaron petitorio por titularizaciones

Esta mañana, docentes que asisten a colegios secundarios presentaron una nota para conseguir una audiencia con autoridades educativas. Reclamaron que por horas cátedra para titularización y plantearon sus dudas con respecto a la presencialidad.

Docentes de establecimientos secundarios plantearon sus dudas frente a la presencialidad en la escuela y advirtieron que no están dadas las condiciones edilicias para aplicar los protocolos impulsados por Provincia y Nación.

Un grupo de profesores y profesoras presentaron una nota para conseguir una audiencia en Educación, solicitando información sobre horas cátedra a titularizar y pidiendo detalles sobre los protocolos que buscan aplicar a partir de marzo. La nota fue recibida en Educación y se comprometieron a responderla a la brevedad.

“Estamos acá con algunos colegas, compañeros y compañeras para intentar conseguir una audiencia con alguna autoridad del Ministerio de Educación, en especial con la parte de secundaria, porque estamos transitando el inicio del ciclo 2021 y no hemos tenido novedades favorables sobre la titularización de horas cátedra vacantes en secundaria, que existen en las diferentes materias en las que somos profes”, dijo Estefanía Gagliano.

“Han salido cargos de Secretaría o Auxiliares de Primaria, pero no han sacado a titularizar horas de secundaria. Somos una provincia con mucha cantidad de profes, tenemos la Universidad, hay muchos graduados, compañeros que están empezando a trabajar y no estamos viendo el acceso a la estabilidad, desde este punto de vista”, agregó.

Gagliano dijo que desconocen por qué no han salido horas cátedra para titularización. “No tenemos respuestas del ministro o alguna autoridad en relación a esto. Tenemos el derecho a la titularización anual y esta titularización se está llevando a lo largo de esta semana, pero no salieron horas cátedra”.

“Hay vacantes, todos nosotros somos interinos en algún curso que podría salir a titularizar y no ha salido. Por eso redactamos una nota donde tratamos de manifestar estas cuestiones. El reclamo no tiene que ver solo con lo salarial, sino con otras cosas, en esta coyuntura de pandemia”, indicó la docente.

En este sentido, Gagliano reconoció el miedo para volver al aula, debido a condiciones de infraestructura escolar y de salud. “Nosotros pediríamos que los docentes que quieran y tuvieran la voluntad de vacunarse, pudieran estar vacunados antes de volver al aula, porque no se garantiza que las burbujas sean de ocho, diez alumnos. Se habla de burbujas de veinte o treinta y nosotros trabajamos como profes en diferentes colegios de Santa Rosa o Toay, sabemos que hay aulas que no tienen ventilación natural suficiente y cuentan con la puerta de un aula y una ventana”.

“Y así, no se garantiza la ventilación natural. No se pueden usar ventiladores, ni aire acondicionado que no se puede usar. Las escuelas se encuentran en la misma situación de marzo del 2020, cuando dejamos de asistir a la presencialidad”.

“Nosotros entendemos que habrá marcación en el piso para recibir a los alumnos, por la debida distancia, alcohol en gel, pero desde el punto de vista de la infraestructura, no hubo cambios importantes”, afirmó Gagliano.

La docente explicó que todos quieren volver a la presencialidad, pero con condiciones óptimas y señaló que el acompañamiento del gremio docente al reclamo “es algo tibio y estamos al comienzo del ciclo lectivo”. Y agregó: “no queremos que la sociedad piense que uno no quiere volver a la presencialidad. Lo que queremos es que quede claro, que las condiciones no están dadas y que no hay respuestas desde el Ministerio”.

“Nos parece que en este momento sería la palabra que vale: ¿Qué pasa con la estabilidad laboral?, ¿O con las dispensas para colegas con factores de riesgo o hijos en edad escolar, que no tienen garantizada la presencialidad? Todo esto está agarrado con pinzas, en este momento del año”, advirtió Gagliano.

“Por eso presentamos una semana a fines de enero y no tuvimos respuestas. Tampoco tenemos certezas sobre si daremos clases presenciales. Hubo un año para ponerse de acuerdo, poner en condiciones las escuelas, saber cómo vamos a trabajar los profes. Las vacunas no alcanzan y no sabemos quiénes se van a vacunar. No tenemos certezas, lo que buscamos es una palabra con peso, que nos dé tranquilidad, sobre cómo vamos a trabajar”.

Gagliano también se refirió al teletrabajo: “El año pasado fue una improvisación permanente a la que nos adaptamos, los recursos que se trabajaron fueron los propios. Y la jornada laboral, no hay forma de poner un límite: se reciben mails a las once de la noche y si al otro día no se responde, hay una familia que se enoja. Pero es difícil, yo tengo siete cursos en diferentes colegios y eso la familia, no tiene por qué saberlo”.

“Necesitamos mínimamente conexión a Internet, para garantizar clases de Zoom que nos exigen y no se está viendo que eso lo pagamos de nuestro bolsillo. Hay un estado que debería garantizar eso, pero no los profes que quedamos en el ojo de la tormenta”, dijo Gagliano.

“Creo que no se trabajó para dar respuestas. Esto se está viendo, ahora improvisadamente se está avanzando sobre temas y no hay tiempo Hay dos semanas para el inicio del ciclo lectivo y creemos que estas respuestas, deberían estar. Tengo colegas que teniendo que titularizar, entre hoy el miércoles, recibieron el tutorial el viernes, para hacerlo de manera virtual. Hay que hacerlo con tiempo, de manera más ordenada”, cerró la docente del secundario.