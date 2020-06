Docentes autoconvocados marcharon a Casa de Gobierno

Un grupo de docentes realizó este jueves a media mañana una movilización. Reclaman la regularización de las designaciones docentes y recibir el subsidio prometido a los docentes sin trabajo.

Un grupo de docentes autoconvocados realizó este jueves por la mañana una marcha hasta Casa de Gobierno para reclamar por la regularización de las designaciones docentes y por un subsidio que les había prometido el gobierno provincial a los docentes sin empleo. “No salen cargos y muchos no tenemos ingresos desde el año pasado”, contó María de los Ángeles Bolton, una de las promotoras de la protesta.

El grupo había presentado una nota en el área de Educación la semana pasada. Pero no tuvieron respuesta aún. La marcha se inició en la plaza San Martín y desembocó en Casa de Gobierno. Llegaron docentes inclusive desde el interior provincial. La caminata la hicieron con distancia social y con el uso de barbijos.

En primer lugar, piden la regularización de las designaciones, con nombramientos excepcionales prioritarios para docentes sin trabajo y cobertura de todos los cargos.

En segundo término, reclaman un sueldo mínimo básico, intercambio de ayudantías a docentes o cclases particulares por un sueldo.

En tercer lugar, proponen la creación de un permiso para dictar clases particulares, con todas las medidas y recaudos necesarios para prevenir contagios de coronavirus.

Finalmente, solicitan que se los incluya en la obra social porque para el gobierno aparecen como activos; cursos y capacitaciones para docentes sin trabajo que, de esa manera, podrán sumar puntaje; y el acceso al IFE.

Cabe recordar que los docentes atraviesan desde el mes de marzo una situación impensada: no tuvieron la posibilidad de tomar horas, acrecentar y, en muchos casos, ni siquiera consiguieron trabajo.

“Nos autoconvocamos por las redes, somos más de 150, no podemos acceder al IFE y tampoco podemos acceder a un trabajo. El reclamo es hacia el ministerio, hemos mandado carta formales, no tuvimos respuestas. Queremos una ayuda económica a parte de poder tener trabajo. Para el estado aparecemos como pesonas activas entonces no podemos acceder al IFE”, dijo Bolton.

“Pedimos poder dar clases particulares con un permiso. Algunos estamos viviendo de prestado porque el alquiler y las cuentas siguen corriendo”, dijo. “Hay docentes que no cobran desde el año pasado”, apuntó.

Una propuesta que hicieron es que los docentes puedan auxiliar a los que están trabajadno en el marco de la pandemia, a cambio de un sueldo mínimo.

El gremialista de General Pico, Cristian Roso, dijo que no ha habido respuesta a los reclamos. “Pedimos que no haya ningún docente menos que el año pasado. Los que estmoas con teletrabajo necestian apoyo. Y los compañeros que a esta altura del año conseguían, ahora no han tenido designaciones”, dijo.

“Acá hay un ajuste encubierto. El ministro de Educación se está negando a verlo”, dijo el sindicalista de una organización disidente con la Utelpa.