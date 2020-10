Djokovic-Nadal, la final de Roland Garros: la rivalidad más extensa sumará su 56° capítulo

El N°1 y el N°2 del mundo definirán el domingo el torneo de París. Se enfrentaron dos veces en esa instancia con triunfo del español. Si vuelve a ganar, alcanzará a Federer en títulos de Grand Slam.

Rafael Nadal y Novak Djokovic disputarán la final de Roland Garros 2020 .

La edición 2020 de Roland Garros será de las más recordadas por mucho tiempo, por el marco de pandemia en el que se disputó, y porque serán Novak Djokovic y Rafael Nadal, los dos mejores jugadores del mundo y de la historia, los que definirán el título. Será el 56° capítulo del historial entre ambos, el más extenso en la Era Abierta del tenis.

Hasta el momento han protagonizado un total de 55 enfrentamientos de los cuales el serbio, N°1 del mundo, ganó 29 contra los 26 del español, N°2 del ránking de la ATP. Nole, además se impuso en 10 de sus últimos 12 cruces.

Nadal, a la final tras vencer a Diego Schwartzman

El español se impuso este viernes al argentino Diego Schwartzman en semifinales de Roland Garros por 6-3, 6-3 y 7-6 (0), en 3 horas y 8 minutos, y optará el domingo a su decimotercera Copa de los Mosqueteros.

Por sexta vez, Nadal alcanzó la final de París sin haber perdido un set en su camino.

El español Rafael Nadal festeja su victoria sobre el argentino Diego Schwartzman en tres sets en las semifinales del Abierto de Francia, en París, Francia, el viernes 9 de octubre de 2020.

Djokovic, a la final tras vencer a Stefanos Tsitsipas

El serbio se impuso al griego Stefano Tsitsipas, sexto del ránking, por 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 y 6-1 luego de tres horas y 54 minutos de juego, y tras perder un match point en el 5-4 del tercer set. Accede así a su quinta final del Grand Slam de París tras disputarla en 2012, 2014, 2015 y 2016, siendo esta última la única que ganó.

El serbio Novak Djokovic festeja su triunfo sobre el colombiano Daniel Galán en la tercera ronda del Abierto de Francia, el sábado 3 de octubre de 2020, en París .

Dos de los mejores de la historia

La Era Abierta del tenis ha encontrado en Novak Djokovic y en Rafael Nadal a dos de sus representantes más legendarios. Ambos conforman junto a Roger Federer el trío de tenistas más ganadores de títulos de Grand Slam a lo largo de todos los tiempos: el suizo encabeza la fila con 20, lo sigue el español con 19 y cierra el podio el serbio con 17.

Todos los enfrentamientos entre Rafael Nadal y Novak Djokovic

2020: final del ATP Cup, Novak Djokovic por 6-2, 7-6(4)

2019: final del Masters 1000 de Roma: Rafael Nadal por 6-0, 4-6, 6-1

2019: final del Abierto de Australia, Novak Djokovic por 6-3, 6-2, 6-3

2018: semifinal de Wimbledon, Novak Djokovic por 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6, 10-8

2018: semifinal del Masters 1000 de Roma, Rafael Nadal por 7-6(4), 6-3

2017: semifinal del Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal por 6-2 y 6-4

2016: cuartos de final del Masters 1000 de Roma, Novak Djokovic por 7-5 y 7-6(4)

2016: semifinal del Masters 1000 de Indian Wells, Novak Djokovic por 7-6(5), 6-2

2016: final del ATP de Doha, Novak Djokovic por 6-1, 6-2

2015: semifinal del ATP Finals, Novak Djokovic por 6-3, 6-3

2015: final del ATP de Beijing, Novak Djokovic por 6-2, 6-2

2015: cuartos de final de Roland Garros, Novak Djokovic por 7-5, 6-3, 6-1

2015: semifinal del Masters 1000 de Monte Carlo, Novak Djokovic por 6-3, 6-3

2014: final de Roland Garros, Rafael Nadal por 3-6, 7-5, 6-2, 6-4

2014: final del Masters 1000 de Roma, Novak Djokovic por 4-6, 6-3, 6-3

2014: final del Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic por 6-3, 6-3

2013: final del ATP Finals, Novak Djokovic por 6-3, 6-4

2013: final del ATP de Beijing, Novak Djokovic por 6-3, 6-4

2013: final del US Open, Rafael Nadal por 6-2, 3-6, 6-4, 6-1

2013: semifinal del Masters 1000 de Canadá, Rafael Nadal por 6-4, 3-6, 7-6(2)

2013: semifinal de Roland Garros, Rafael Nadal por 6-4, 3-6, 6-1, 6-7(3), 9-7

2013: final del Masters 1000 de Monte Carlo, Novak Djokovic por 6-2, 7-6(1)

2012: final de Roland Garros, Rafael Nadal por 6-4, 6-3, 2-6, 7-5

2012: final del Masters 1000 de Roma, Rafael Nadal por 7-5, 6-3

2012: final del Masters 1000 de Monte Carlo, Rafael Nadal por 6-3, 6-1

2012: final del Abierto de Australia, Novak Djokovic por 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5

2011: final del US Open, Novak Djokovic por 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-1

2011: final del Wimbledon, Novak Djokovic, por 6-4, 6-1, 1-6, 6-3

2011: final del Masters 1000 de Roma, Novak Djokovic por 6-4, 6-4

2011: final del Masters 1000 de Madrid, Novak Djokovic por 7-5, 6-4

2011: final del Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic por 4-6, 6-3, 7-6(4)

2011: final del Masters 1000 de Indian Wells, Novak Djokovic por 4-6, 6-3, 6-2

2010: RR de ATP Finals, Rafael Nadal por 7-5, 6-2

2010: final del US Open, Rafael Nadal por 6-4, 5-7, 6-4, 6-2

2009: RR de ATP Finals, Novak Djokovic por 7-6(5), 6-3

2009: semifinal del Masters 1000 de París, Novak Djokovic por 6-2, 6-3

2009: semifinal del Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic por 6-1, 6-4

2009: semifinal del Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal por 3-6, 7-6(5), 7-6(9)

2009: final del Masters 1000 de Roma, Rafael Nadal por 7-6(2), 6-2

2009: final del Masters 1000 de Monte Carlo, Rafael Nadal por 6-3, 2-6, 6-1

2009: primera ronda de la Copa Davis, Rafael Nadal por 6-4, 6-4, 6-1

2008: semifinales de los Juegos Olímpicos de Beijing, Rafael Nadal por 6-4, 1-6, 6-4

2008: semifinal del Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic por 6-1, 7-5

2008: final del ATP de Queen’s, Rafael Nadal por 7-6(6), 7-5

2008: semifinal de Roland Garros, Rafael Nadal por 6-4, 6-2, 7-6(3)

2008: semifinal del Masters 1000 de Hamburgo, Rafael Nadal por 7-5, 2-6, 6-2

2008: semifinal del Masters 1000 de Indian Wells, Novak Djokovic por 6-3, 6-2

2007: primera ronda de Tennis Masters Cup, Rafael Nadal por 6-4, 6-4

2007: semifinal del Masters 1000 de Canadá, Novak Djokovic por 7-5, 6-3

2007: semifinal de Wimbledon, Rafael Nadal por 3-6, 6-1, 4-1 y RET

2007: semifinal de Roland Garros, Rafael Nadal por 7-5, 6-4, 6-2

2007: cuartos de final del Masters 1000 de Roma, Rafael Nadal por 6-2, 6-3

2007: cuartos de final del Masters 1000 de Miami, Novak Djokovic por 6-3, 6-4

2007: final del Masters 1000 de Indian Wells, Rafael Nadal por 6-2, 7-5

2006: cuartos de final de Roland Garros, Rafael Nadal por 6-4, 6-4 y RET.