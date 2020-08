Disney desembarca en Latinoamérica con su servicio de streaming

La plataforma Disney+ estará disponible en la Argentina y en otros países de la región a partir de noviembre. Cuáles son las series y películas que se podrán ver.

Baby Yoda, uno de los personajes de la serie original “The Mandalorian”.

La compañía Disney anunció que desde noviembre habilitará en la Argentina, y en otros países de Latinoamérica, su servicio de streaming que funciona desde el año pasado en los Estados Unidos. De esta forma, los contenidos de ficción tanto de esa productora, como de Pixar, Marvel, Lucasfilm y National Geographic, podrán ser vistos en esa plataforma.

La empresa aún no confirmó en qué fecha lanzará la aplicación ni el costo que va a tener. Desde que empezó a transmitir sus productos el 12 de noviembre de 2019, Disney+ acumuló 60,5 millones de suscriptores en las regiones donde funciona.

“A partir de su lanzamiento en Latinoamérica, Disney+ se convertirá en la primera y única opción de acceso en streaming con presencia exclusiva de todos los contenidos cinematográficos disponibles de nuestras marcas”, aseguró en un comunicado Diego Lerner, el presidente de The Walt Disney Company Latin America.

La plataforma está enfocada en un contenido de entretenimiento familiar que será complementado “con una robusta oferta de series y películas originales de Disney+, un sello de producción propia”. Una de las ficciones originales más importantes de su catálogo es The Mandalorian, desprendida del universo de Star Wars que consiguió varias nominaciones al Emmy y que tendrá, al menos, dos temporadas más.

El comunicado de la empresa asegura, además, que Disney+ será el único servicio en ofrecer el catálogo completo de todas las películas de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars con “acceso ilimitado y permanente” para quienes lo contraten.

Entre las novedades que Disney programó para lanzar una vez que el servicio esté disponible, y en estreno simultáneo con los Estados Unidos entre fines de 2020 y 2021, se destacan tres de las series salidas del mundo de Avengers: Falcon y el Soldado del Invierno, WandaVision y Loki. Una cuarta, Hawkeye, recién está en proceso de preproducción, a pesar de las restricciones que se impusieron por la pandemia de coronavirus.

Una de las imágenes de la lucha final de “Avengers: Endgame”.

Además de los productos de Marvel y Lucasfilm, la plataforma apuesta a lo musical y familiar. Por eso tendrá el registro en cámara que se hizo de Hamilton, uno de los musicales más exitosos de la historia de Broadway protagonizado y creado por Lin-Manuel Miranda.

Disney+ contará con todos los cortos animados de la productora Pixar, como también con sus películas, al igual que las producciones infantiles clásicas del estudio creado por Walt Disney. También dispondrá varios documentales producidos por National Geographic que formarán parte de su plataforma. Entre ellos, estará The Right Stuff, una adaptación del bestseller homónimo de Tom Wolfe que relata en el género no ficción los primeros días del programa espacial de los Estados Unidos.