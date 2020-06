Diputados aprobó el “libre paso” entre La Pampa y San Luis

Los y las legisladoras convirtieron en ley el tratado “El Caldén” que permite la libre circulación entre ambas provincias.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el tratado que permite la libre circulación de entre la provincia de La Pampa y de San Luis por tener el mismo estatus sanitario en el marco de la pandemia de coronavirus.

El tratado El Caldén fue firmado el martes en el Centro Cultural MedaSur entre el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto y el puntano, Alberto Rodríguez Saa.

La legisladora del Frente Justicialista Pampeano, Silvia Larreta, hizo un pantallazo general sobre los puntos más importantes del proyecto, mientras que el radical Francisco Torroba se quejó porque “este convenio merecería algún tipo de revisión. San Luis tiene un desarrollo industrial que La Pampa no tiene. Sus exportaciones tienen valor agregado, nosotros no. La infraestructura vial también. Estamos firmando un convenio que nos pone ante una provincia en inferioridad de condiciones”.

Julio González le respondió que “Rodríguez Saá elogió a La Pampa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los salarios que se pagan acá, que no son los mismos que tiene San Luis. También, una vez que se ponga en marcha el laboratorio de medicamentes, se van a poder fabricar en nuestra provincia”.

Completó Espartaco Marín al señalar que “las comparaciones son odiosas si no son íntegras. Para ser justo, no sólo está la felicitación de ambos gobernadores, y la posibilidad del Banco de La Pampa. Pero hay otros tópicos. La infraestructura no son sólo rutas, sino hay que ver si tienen gas y agua, entre tantas otras cosas”.