Diagnosticada con Covid 19 llama a taxistas y empleados de un supermercado para prevenir

En las redes sociales Magalí hizo público el diagnóstico y pide a quienes estuvieron con ella tanto en el supermercado la Cooperativa Obrera o taxistas de la terminal que se comuniquen, un acto totalmente de responsabilidad social y valentía en dar a conocer públicamente su caso

En el día de hoy se reportaron más de 30 casos de COVID 19 en nuestra provincia y entre ellos el de Magalí Mansilla que vive en Santa Rosa desde hace algunos años

Magalí comentó que la hisoparon el jueves por la noche y esta mañana le informaron que era positivo de COVID-19

“Fui a la clínica a buscar la receta de un medicamento crónico que tomó como todos los meses y luego de ahí comencé a sentirme mal. Había ido el miércoles y el domingo me sentí mal con diferentes malestares. Desde el lunes que me aislé por voluntad propia. Tuve dolores de cuerpo difícil de explicar con un poco de tos. Llame a epidemiología y me dijeron que esperara hasta el jueves porque no podían verme antes. Hoy estoy con fiebre, dolor de cabeza y tos. Ando con barbijo dentro de mi casa y trato de estar lo más lejos posible de mis hijos que viven conmigo”; comentó Magalí Mansilla.