Deuda: el Gobierno formalizó su propuesta a los bonistas

Tras la presentación de la oferta de reestructuración de la deuda ante la Securities and Exchange Comission (SEC) hoy comenzó a correr el plazo de 33 días para el canje de bonos.

El gobierno de Alberto Fernández presentó este lunes ante la Securities and Exchange Commission (SEC) la oferta de reestructuración de la deuda argentina en vías de default, con lo que comenzaron a correr formalmente los 33 días de plazo para que los bonistas acepten o no el canje. Así se inició la carrera para abrir las negociaciones y, eventualmente, cerrar un acuerdo por 68 mil millones de dólares de deuda.

Tal como informó este lunes ámbito.com, será un raid que terminará, indefectiblemente, el 22 de mayo, cuando se cumpla un mes de no haber pagado la liquidación del 22 de abril del Global 21, 26 y 46 por unos 503 millones de dólares; dinero que, por orden ya dada de Alberto Fernández, no se concretará. Como todo título tiene unos 30 días más de plazo luego de su vencimiento para ser cubierto, Argentina tendrá entonces hasta el 21 de mayo para cubrir ese dinero. Un día después, entrará en default.

La intención oficial es que antes de esa fecha la negociación esté cubierta, que se haya logrado el porcentaje del 75% de aceptación, y que, finalmente, el país no entre en default. Y que, en consecuencia, no haya ya que liquidar los tres pagos del Global. Si no, la suerte estará echada y será decisión del Gobierno si en situación de default mantiene o no la oferta para que, con el tiempo, quien quiera la acepte.

Esta mañana, según consignó ámbito.com, incluso antes de la presentación formal ante la SEC, dos grupos de acreedores rechazaron la propuesta del Gobierno.

Alberto Fernández presentó la semana pasada junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, los términos de la oferta del canje de la deuda pública externa, que contempla un período de gracia de tres años y una quita en términos de pago de capital de 3.600 millones de dólares, con una reducción de intereses del orden del 62%.

Ante los gobernadores reunidos en la quinta de Olivos (en forma presencial o por videoconferencia), el Ministro explicó que “proponemos cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles”.

A continuación, los lineamientos generales de la propuesta argentina presentada por el ministro Guzmán:

Período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022. Se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles. El interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%. La propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital. Se ofrece una reducción de capital de 3600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda. Se propone una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%. Bonos a reestructurar: 21 títulos elegibles (17 de ellos emitidosdurante la gestión de Mauricio Macri), nominados en dólares estadounidenses, euros, y francos, con legislación extranjera. Stock de deuda a reestructurar 66.238 millones de dólares (41.548 millones de dólares emitidos en los últimos 4 años).