Detuvieron al joven acusado de robar fotos para subirlas a internet

La Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia (Ufgna), a cargo de Claudio Cano, realizó un allanamiento en Catriló y detuvo a un hombre, en el marco de la investigación por el robo de imágenes a jóvenes pampeanas y su posterior utilización en un sitio web de pornografía. Las pruebas recabadas «complicarían» al principal sospechoso.

La investigación que realizó la Unidad Funcional de Género Niñez y Adolescencia, junto al Area de Trata de la Policía y la Fiscalía de Delitos que impliquen Violencia Familiar y de Género, tras recibir una decena de denuncias por el robo de imágenes y su posterior utilización en un sitio web de pornografía, obtuvo resultados y condujo a los efectivos a la localidad de Catriló, donde residía el presunto autor de los hechos.

Según precisaron fuentes policiales , en la tarde de ayer se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Santa Rosa al 400 de dicha localidad, donde vive un hombre mayor de edad, de alrededor de 30 años. «Cuando llegamos al domicilio, no encontramos al propietario de la vivienda. Nos atendió una mujer mayor de edad, quien tendría alguna relación con él, y nos facilita el ingreso», señalaron.

De esta manera, con la orden correspondiente y con testigos civiles, ingresaron a la casa y secuestraron «todos lo que es material de uso informático, computadoras, elementos de almacenamiento de información (USB), celulares». Además, se realizó «un chequeo del sistema informático, de la red de comunicación».

El operativo fue llevado a cabo por la coordinación de la Ufgna, personal del Area de Trata, de la División de Análisis de las Telecomunicaciones y efectivos de la comisaría de Catriló. Además, intervino el Grupo Especial de la Policía.

Complicado.

Por otro lado, las fuentes consultadas por este diario anticiparon que el sospechoso «tiene muchos indicios y elementos de prueba recabados en la causa que lo complicarían. El tendrá que dar sus explicaciones respecto al caso».

De todas maneras, aclararon que a pesar de que se pueda comprobar que desde esa «red de internet se haya subido material fotográfico a la página pornográfica, no significa que otra persona no haya obtenido la clave de Wifi o el acceso a la línea».

«Información recabada y diligencias que venimos haciendo que lo complicarían. Pero, no se puede confirmar que sea el autor del hecho», remarcaron.

Detención.

Posteriormente, al momento de arribar a la localidad para realizar el allanamiento, los investigadores tomaron conocimiento de que aparentemente el joven no se encontraba en la localidad y que posiblemente estaba en Santa Rosa. Ante esto, se avisó a las Seccionales de Santa Rosa.

De esta manera, lograron ubicarlo y trasladarlo a la sede de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, donde quedó «demorado preventivamente, a disposición de la Fiscalía».

Decena de denuncias.

La investigación surgió a raíz de la denuncia que presentó una joven de Santa Rosa tras sufrir el robo de imágenes, que posteriormente fueron subidas a un sitio web de pornografía. Sin embargo, tras conocerse públicamente, la cantidad de denuncias se incrementó exponencialmente, al punto de que alcanzó la decena, todas de Santa Rosa y localidades aledañas.

En todas las presentaciones, las damnificadas apuntan a la misma página y a quien sería el mismo autor. «Son todas de las mismas características, roban las imágenes y le acoplan otras que son explicitas de pornografía, haciendo simular que se trata del mismo cuerpo de la misma mujer», habían explicado desde la Policía a este diario.