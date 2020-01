Detuvieron a un hombre que golpeaba a mujeres por la calle en el barrio de Belgrano

“Iba caminando y sentí un golpe fuerte en la cara“, relató Agustina, la víctima más reciente del agresor, al canal C5N. La mujer afirmó que “el tipo estaba muy sacado” pero no pudo precisar por qué la golpeó.

“Pensé que me querían robar la mochila y empiezo a escuchar que me gritan ‘hija de p…’, me doy vuelta y está este hombre insultándome, gritándome”, contó la mujer.

El hombre quedó detenido gracias a la intervención de un testigo que lo redujo tras forcejear con él.

Agustina afirmó que el agresor intentó pegarle una segunda vez, pero la salvó la intervención del otro hombre y de dos mujeres que se acercaron a ayudarla.

Eventualmente la policía se hizo presente en el lugar y los oficiales “le pusieron bolsas en los pies” al golpeador “porque estaba muy violento”. También pudieron averiguar que tiene antecedentes por violencia de género y resistencia a la autoridad.

“La policía estaba indignada porque es conocido por estos maltratos“, explicó Agustina.

“Este hombre le llega a pegar a una mujer mayor y le rompe la cadera. Si llegaba a tener un cuchillo, me lo clavaba“, dijo convencida Agustina.

El agresor quedó detenido en la ex comisaría 33 de la Ciudad.

Mientras tanto la zona de Cabildo y Lacroze volvió a la normalidad aunque los vecinos quedaron impactados porque el hombre “gritaba que le había robado unos papeles”, como explicó Ariela, una comerciante de la zona.

“Él tenía en la mano un sobre de papel madera con papeles. Decía que la chica le había robado una partida de nacimiento, un documento, y que vivía acá a la vuelta“, relató la testigo.

“La Policía tardó en venir, pero llegaron dos del lado de Olleros y después había como cuatro patrulleros. La fiscalía determinó que lo tenían que detener por violencia de género”, contó.