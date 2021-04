Después del escándalo por la cancelación del turno, la madre de Florencia Peña será operada de cáncer

La actriz había dicho que entendía “el esfuerzo colectivo” para que bajaran los casos de coronavirus, pero sus seguidores la acusaron de insensible y le llovieron las críticas.

La mamá de la actriz tiene cáncer de mama.

Días atrás, Florencia Peña utilizó sus redes sociales para hablar de un tema familiar que le generaba preocupación. Contó que su madre tenía que ser intervenida de urgencia, según su oncólogo, pero que debido a las restricciones para bajar los casos de coronavirus le habían suspendido la cirugía.

“Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla. La situación es grave. El esfuerzo solo puede ser colectivo”, dijo en Twitter, y generó confusión entre sus seguidores, que la compararon con Nancy Pazos. La periodista se había opuesto a que su madre recibiera plasma cuando estaba enferma de coronavirus, y finalmente murió.

“Si el oncólogo dice que es una urgencia tenés que pelearla y que se opere”, “O sea, ¿tu mamá paga con su vida el esfuerzo colectivo? Realmente y sin chicanas, en este tuit está todo mal”, “No tenés perdón de Dios”, “Yo creía que los rituales de sacrificios humanos quedaron en el mundo precolombino, pero veo que los kirchneristas lo resurgieron”, “Que sorora resultaste ser y más con la que te trajo al mundo”, fueron apenas algunos de los mensajes que le dejaron.

Después del escándalo, la conductora expresó que gracias a una gestión del médico Guillermo Capuya, Nora Finoli será operada en los próximos días. “La verdad es que las clínicas privadas leen lo que creen. En este caso leen que mi madre no es urgencia porque no se está muriendo de ese cáncer de mama, pero lo cierto es que dentro de un mes va a ser peor, va a colapsar el sistema de salud. No es que no se opera ahora y después va a poder”, se la escuchó decir en el ciclo radial de Marcela Coronel.

En medio de la alegría por haber podido solucionar este delicado problema rápidamente, Florencia Peña le hace frente a otro dilema: tanto ella como sus tres hijos están infectados de coronavirus.

“Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día. Esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta consciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo. Los niños no están exentos”, remarcó la actriz en sus redes.

Otra de las famosas que se vieron afectadas por el COVID-19 es Marcela Kloosterboer, que permanece aislada en su casa junto a su familia. A través de Instagram, la ex Verano del 98 dijo que tuvo “síntomas leves” y remarcó que uno de ellos fue “muy raro”. “Sentía olor a cigarrillo todo el tiempo”, aseguró. “Ahora perdí el olfato y estoy congestionada… por suerte no mucho más que eso”, manifestó.