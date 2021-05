Después de tres años de silencio, Juan Darthés habló con la TV de Brasil

Después de tres años, el actor respondió preguntas sobre la denuncia por abuso sexual de Thelma Fardin a días de conocerse la noticia de que podría afrontar un juicio.

Juan Darthés rompió el silencio luego de tres años de no hablar con la prensa tras la denuncia de Thelma Fardin por abuso sexual que habría tenido lugar durante una gira de “Patito Feo” en Nicaragua en 2009. A las declaraciones de la actriz también se habían sumado las denuncias de Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

Desde Brasil, país en el que Darthés se instaló luego del escándalo, las repercusiones y el repudio total que trajo la denuncia en Argentina, el actor volvió a negar el hecho por el que se lo acusa.

«Las acusaciones contra usted son extremadamente graves. En este momento, usted está denunciado por la Justicia brasileña por crímenes de estupro contra Thelma Fardin y otras tres actrices que dicen que sufrieron abuso sexual de su parte: Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos», expresó periodista Roberto Cabrini, quien pudo entrevista a Darthés el programa «Domingo Espectacular».

A lo que Darthés respondió: «Buenas noches. Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme».

Y continuó: «Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida».

«No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca», sostuvo de forma contundente.

A principios de abril se conoció que Darthés podría ser juzgado en Brasil luego de que un fiscal pidiera iniciar una investigación contra el actor por los hechos de abuso sexual que se denuncian.

En dicho país, la carátula es la de estupro agravado y tiene una condena de hasta 12 años.

Desde Actrices Argentinas, el nuevo abogado de la causa, Martín Arias Duval, había informado que: «A partir de su denuncia el Ministerio Público de Nicaragua concluyó de oficio que había méritos suficientes para hacer una denuncia formal contra Juan Darthés. Un juez, luego de haber evaluado las pruebas, decidió hacer lugar a la iniciación de un proceso penal, para eso se pidió la captura internacional de Darthés. Paralelamente es importante señalar que Interpol decidió poner una alerta roja en el acusado. La captura internacional está vigente, y Nicaragua pidió el pedido formal la extradición de Darthés a Brasil, este trámite está en curso».

“Esto permite que si un juez considera que el Ministerio Público fiscal de Brasil considera que Darthés tiene méritos para ser juzgado, abra una causa y se tome una decisión definitiva al respecto», agregó.