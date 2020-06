Desde el lunes, habilitan encuentros familiares y bares todos los días

Este lunes La Pampa ingresa en cuarentena de distanciamiento, según el decreto presidencial. Ya no se exigirá permiso para circular. Ziliotto hará el anuncio el lunes. No definieron aún si liberan el horario de comercio.

El gobernador Sergio Ziliotto anunciará este lunes que en La Pampa se dejará de exigir el permiso para circular en la vía pública. Esa será la principal incidencia de la entrada en vigencia de la cuarentena de distanciamento para las provincias que no tienen circulación del coronavirus y de aislamiento para aquellas regiones dónde hay circulación comunitaria de la enfermedad. Los encuentros de familiares y amigos, de no más de diez personas, y la actividad de bares, restaurantes y confiterías, se permitirán también todos los días.

El principal cambio para La Pampa será ese, ya no habrá necesidad de portar un permiso de circulación por estar exceptuado de la obligación de quedarse en el hogar. De todos modos, seguirán vigentes otras restricciones y continuarán los requisitos de distanciamiento social para prevenir los contagios. Ziliotto y sus colaboradores aun no definieron si se libera el horario de funcionamiento de los comercios o se mantienen restringidos.

Ya no habrá restricciones para circular en la vía pública, pero será necesario utilizar barbijo, colocar el codo para estornudar, mantener los dos metros de distancia y evitar las reuniones de muchas personas. Además, los reencuentros familiares y de amigos continuarán habilitados en forma permanente, no solo sábados, domingos y feriados.

La Pampa ingresará el lunes en la fase de distanciamiento social de acuerdo al decreto del presidente Alberto Fernández, que prevé reaperturas mayores debido a la inexistencia de circulación comunitaria del coronavirus.

“El 90% de los casos hoy están en el AMBA, mientras que en 18 provincias no hay circulación del virus. Hoy vamos a hacer una diferenciación y vamos a sostener el aislamiento social obligatorio en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus”, señaló el jueves por la noche el presidente en conferencia de prensa.

En Casa de Gobierno aguardan la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) donde se extiende la cuarentena al 28 de junio y chequearán finalmente qué precisará Fernández para que los gobernadores definan dependiendo de la realidad en cada provincia.

En La Pampa ya se permitió a partir de este fin de semana la reapertura de bares y restaurantes bajo estricto protocolo. También los reencuentros familiares y de amigos los sábados y domingos.

El comercio, los gimnasios y la mayoría de las actividades también reabrió bajo protocolos de seguridad. Los sectores productivos también están en marcha.

Por esa razón, según se analiza en Casa de Gobierno, la mayor incidencia del cambio de situación de la cuarentena a partir del lunes será la eliminación del requisito del permiso para poder circular. También la posibilidad de encuentros, mientras no sean masivos.

¿Cuáles son las diferencias entre las fases de aislamiento y distanciamiento? El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) seguirá en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), todo Chaco menos el departamento de San Fernando, Gran Córdoba, ciudades de Río Negro y Trelew. En estos lugares hay circulación comunitaria del SARS-CoV-2. Cada persona debe quedarse en su domicilio. Solo se puede salir para hacer compras básicas, para realizar trabajos exceptuados o tareas especialmente autorizadas.

En cambio, la etapa de “distanciamiento social” quedó habilitada para aplicarse en 18 provincias -incluyendo La Pampa- desde el lunes 8 de junio. Son lugares sin circulación comunitaria del coronavirus. Vale reiterar que la entrada en la fase depende de la evaluación que cada Gobernador realice y luego oficialice con otro decreto provincial. En esos casos, la situación será la siguiente:

– Las personas podrán “circular, trabajar y realizar sus actividades”, siempre que se guarde una distancia de dos metros.

– En los casos de eventos en espacios públicos o privados no se podrán superar las 20.

– Todas las actividades que reabren deben reorganizarse para garantizar esta norma.

– Es obligatorio el uso del tapabocas.

– Higiene de manos y respiratoria.

– Ventilación de ambientes y desinfección de superficies.

– En lugares cerrados no se pueden reunir más de 10 personas, cumpliendo el distanciamiento, y nunca superando la ocupación del 50 % de la capacidad del lugar.

En todo el país siguen prohibidos los eventos en espacios públicos o privados de cualquier tipo con más de 10 personas; los cines, teatros, clubes, centros culturales; el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos de trabajadores y trabajadoras esenciales; y la actividad turística.

Además, continúan suspendidas las clases presenciales. El Ministerio de Educación con asesoramiento del Consejo de Rectores y de expertas y expertos evaluará los protocolos necesarios para que en el futuro puedan evaluarse retornos progresivos en ciertas áreas geográficas específicas. La expectativa es que en La Pampa se pueda regresar al aula en agosto o setiembre.