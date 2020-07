Desalojan un geriátrico que no estaba habilitado

Este jueves por la tarde se concretó un operativo del SAME para trasladar a los pacientes de un geriátrico a raíz de una orden judicial.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un operativo para concretar el desalojo de un geriátrico en la ciudad de Buenos Aire que no contaba con la habilitación necesaria. El establecimiento, llamado Esperanza, funcionaba en el ex Hospital Israelita, ubicado en el barrio Santa Rita, en Piane y Terrada. Trasladaron a 17 personas.

De acuerdo con lo que trascendió, los pacientes que estaban alojados en el establecimiento geriátrico serán trasladados a las residencias Rawson y San Martín. El operativo del SAME se concretó, según fuentes televisivas, mediante una acción judicial que también tiene en la mira a otra institución con problemas de papeles.