Deportivo 25 de Mayo a 7 años de una hazaña histórica e inolvidable

El domingo 21 de abril de 2013, La Asociación Deportiva 25 de Mayo se coronaba campeón del Torneo del Interior, al derrotar por 1 a 0 a Círculo Italiano con tanto convertido por Daniel Alarcón y ascendió al Torneo Argentino B.Fue un dia inolvidable para el fútbol de La Pampa ya que el equipo más jóven de la Provincia, se consagraba campeón del Torneo del Interior.

Justamente el día anterior había cumplido 4 años de su fundación ocurrida el 20 de Abril de 2009.

Deportivo 25 de Mayo había logrado el derecho de participar en el TDI al lograr el subcampeonato de la Liga Confluencia en el 2012. Tenía la base de jugadores de la ciudad y contó con el refuerzo de jugadores importantes como el gran arquero Matías Coria, Maxi y Maico Badilla; Daniel Alarcón que llegaba de la Unión Deportiva Catriel, Jonathan “Chengue” Moran que estaba trabajando en una carnicería y lo convencieron para que volviera a jugar.Todos ellos conducidos por Juan Ludueña el gran DT.

El equipo pampeano formó parte de la Zona 92 que ganó junto a Centenario de Neuquen y Nuahuel Niyeo de Ingeniero Jacobacci.

La Zona 93 estuvo integrada por Círculo Italiano de Villa Regina que se impuso sobre Don Bosco de Zapala y Petrolero Argentino de Plaza Huincul.En semifinales, el Depo dió el batacazo y eliminó a Estudiantes de Bariloche.Así ambos llegaron a la final.

Deportivo 25 de Mayo representante de la Liga Deportiva Confluencia había ganado 2-0 el partido de ida por lo que todo estaba dado para que aún perdiendo por un gol lograra el ansiado ascenso.

Una verdadera multitud dió un marco adecuado a esta fiesta del futbol que quedará grabada para siempre en la retina de todos los que estuvieron presentes en el Polideportivo Municipal.

Hora de Opinión fue el único medio de la capital provincial presente en el estadio.

El partido de entrada mostró a la visita lanzada con todo al ataque tratando abrir el marcador y achicar la diferencia.

Pero a los 22′ hubo una jugada que iba a influir a favor del verdinegro y en contra de los rionegrinos.

Fue la expulsión por doble amarilla del centrodelantero y capitán, César Pineda.

Con un hombre menos a la visita se le hizo cuesta arriba y el local bien plantado se dedicó a esperar y salir de contragolpe.

A los 37′ del PT, luego de un tiro de esquina, Daniel Alarcón aprovechó una falla en la defensa visitante y mando el balón al fondo de la red.

El Polideportivo explotó, su equipo el benjamín de la Provincia se estaba consagrando campeón.En el ST, Círculo fue con más ganas que fútbol pero el Depo se abroqueló y no le permitió descontar.

El pitazo final marcó el comienzo de la gran fiesta con el ingreso de la gente al campo de juego abrazando a sus héroes que escribieron el 21 de Abril de 2013 la página más gloriosa del fútbol del Deportivo 25 de Mayo que logró quedar en la historia porque además de ganar el Torneo del Interior, el domingo 30 de Junio empataba como visitante 2-2 ante Atlético Regina en un partido donde sufrió las expulsiones temprana de Coria y sobre el final de Morán y con 9 jugadores en una dramática definición superó a Cipolletti y lograba consagrarse por primera vez campeón de la Liga Deportiva Confluencia.(foto)

Nos fuimos de 25 de Mayo con las retinas llenas de fútbol de un equipazo con un arquero inexpugnable como Coria, un central que sacaba todo como González, la calidad de Franco Granelli, el oportunismo de Alarcón, Morán y Pineda y un técnico que no renunció al buen trato de pelota desde el arco mismo.También recordamos de la visita lo insoportable que eran los hermanos Napolitano que hasta nos hicieron acordar a los Barros Schelloto.

Desde Hora de Opinión felicitamos al verdinegro y nos emocionamos al recordar haber estado presentes en tamaña hazaña.

LA CAMPAÑA DEL CAMPEON

FASE DE GRUPOS

vs Centenario (L) 0 – 1

vs Huahuel Niyeo (V) – 1 – 3 – Jonathan Moran (2), Daniel Alarcón.

vs Centenario (V) – 0-1 – Daniel Alarcon.

vs Huahuel Niyeo (L) – 4-1 – J. Moran, Marco Peralta, Cesar Pineda (2).

SEGUNDA FASE

vs Estudiantes (Bariloche) (V) – 1-2 – Maicol Badilla, Cesar Pìneda -p-.

vs Estudiantes (Bariloche) (L) – 2-2 – Jonathan Moran (2).

FINAL

vs Circulo Italiano (V) – 0-2 – Jonathan Moran, José Valledor)

vs Círculo Italiano (L) – 1-0 – Daniel Alarcón.

FICHA DE LOS PARTIDOS FINALES

PARTIDO IDA:

Circulo Italiano 0: Guillermo Navarro; Martin Ferreyra, Facundo Iturmendi, Juan Muñiz (64’ Andrés Leal); Roque Mardonez, Martin Sandoval, Alexis Luna, Mariano Gonzalez; Diego Napolitano; David Napolitano (45’ Emiliano Paponi) (61’ Guillermo Nicoletti), Miguel Cayunvan. DT: Fabian Pacheco.

Deportivo 25 de Mayo 2: Matías Coria; Alejandro Facal, Jasim Naim, Adrian Flórez, Maximiliano Badilla; Lautaro Cuellar (68’Daniel Alarcón), Franco Granelli, José Valledor, Maico Badilla (72’ Ayelef); Jonathan Moran, Cesar Pineda (62’ Marco Peralta). DT: Juan Ludueña.

Arbitro: Alberto Torrecillas.

Goles:: 39’ Jose Valledor: 91’ Jonathan Moran.

Incidencias: 50’ expulsado José Valledor.

Deportivo 25 de Mayo 1: Matías Coria; Alejandro Facal, Carlos Gonzalez, Adrian Flórez, Maximiliano Badilla; Lautaro Cuellar (72’ Marco Peralta), Franco Granelli, Daniel Alarcón (89’ Jasim Naim), Maico Badilla; Jonathan Moran (83’ S. Fernández), Cesar Pineda. DT: Juan Ludueña.

Circulo Italiano 0: Guillermo Navarro; Martin Ferreyra, Juan Sosai, Andrés Leal (55’ Nicoletti); Roque Mardonez, Martin Sandoval (55’ F. Rodriguez), Alexis Luna, Mariano Gonzalez; Diego Napolitano; David Napolitano, Miguel Cayunvan. DT: Fabián Pacheco.

Arbitro: José Luis Higueras.

Incidencias: 9’ expulsado Cesar Pineda (25 de Mayo), 90’ Alexis Luna (C.I) y Franco Granelli (25 de Mayo)

Gol: 1-0: 37’ Daniel Alarcón.