De Lomas de Zamora hasta General Pico: “nadie nos paró”

Dos personas que se dedican al traslado de mascotas, que quedaron separadas de sus dueños por la pandemia, atravesaron el puesto caminero de Trebolares. Recién en Pico se activó el protocolo contra el coronavirus.

Bernardo Samuel, de nacionalidad paraguaya, y John Frei Pérez Sierra, de Colombia, ingresaron desde Lomas de Zamora a la provincia sin que la policía los detuviera. Llegaron hasta General Pico y quedaron varados en el retén de seguridad.

Las personas sorprendieron a las autoridades provinciales porque pudieron ingresar sin ser detenidos en el control policial.

“En el control de Trebolares pasé directo, tipo 4 o 5 de la mañana y nadie me paró. Aminoro la marcha, le levanto la mano al policía, no nos dice nada y seguimos sin problemas. Una de las manos estaba cerrada y se pasa por la de la izquierda. Fuimos hasta la ruta 70 y de ahí llegamos a la 4, fuimos a la 11, donde recibimos a los perros, regresamos por la 4 y en la rotonda de la 1, me entregan otro perrito”, describió Pérez Sierra.

Ánte la difusión del hecho, el gobierno de La Pampa aclaró que Trebolares no es uno de los puestos habilitados. Las personas aseguran que no estaba cerrado.

“Recién saliendo de la 1, me paran en General Pico y me piden las autorizaciones para circular”, agregaron en declaraciones a En Boca de Todos.

Efectivos de la policía se sorprendieron al ver el trayecto que había hecho la camioneta dentro de la provincia. “Le mostramos el GPS para que vieran. Fuimos todo por ruta”, explicó Samuel.

“Trabajamos en el traslado de mascotas. Nos tienen como servicio esencial y nos movemos por todos lados con todas las precauciones. No ingresamos a ninguna localidad, lo que hacemos es buscarlas o entregarlas en la ruta a sus dueños”, añadió.

“Nos movemos por todas las rutas. La gente nos llama y nos lleva el animal a la ruta. Trasladamos las mascotas que han quedado separados de sus dueños por la pandemia”, reiteraron.

Sorpresa

Los dos extranjeros explicaron que “quisimos sacar el permiso de La Pampa pero me llevaba al nacional ni bien empezamos a completar los datos. Nos pasa eso porque no tenemos domicilio en La Pampa”.

“Ahora, acá en General Pico nos detuvieron y dijeron que se trata de un control de rutina por el tema de la documentación. Nos dijeron que van a venir de salud pública, un fiscal y que después nos iban a sacar hasta el puesto caminero de Trebolares, por donde ingresamos”, indicó Frei Sierra.