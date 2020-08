De Córdoba al Atlético de Madrid: la historia del entrenador argentino que llegó a la Champions League

Camino al sueño de la Champions League

En diciembre de 2017, Andrés Coronado viajó a España de vacaciones y mientras visitaba en Estadio Santiago Bernabéu sucedió la magia: “Estaba en la quinta grada, vi el campo y me vi vestido con los colores de uno de los dos equipos más grandes de Madrid. El cuerpo me lo dijo, se me puso la piel de gallina y dije ‘acá tengo que continuar mi vida’”.

Así fue como de vuelta en Córdoba se le despertó “el bichito de ir por mas”, “no desde la ambición tóxica de no conformarse con lo que uno tiene -aclara- sino de la convicción de que uno está convencido por capacidad, por gestión y ganas de que puede hacerlo”.

Fútbol: antes del Atlético de Madrid, entrenó a arqueros de Talleres e Instituto en Córdoba

El 3 de junio de 2018 armó las valijas y voló a Madrid: “Me vine a España en mi mejor momento profesional. Tenía llamados de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela pero se me despertó este sueño. La Champions League es el punto de referencia más grande que uno puede lograr en el fútbol europeo y dije ‘voy por ello’”.

Una vez en Madrid, se tomó un tren a la Federación Española de Fútbol. Vestido con bermuda, remera y zapatillas, y en la mano un mate y pasaporte de la Unión Europea, tocó la puerta y se animó a preguntar “¿por dónde empiezo?”. “De ahí me enviaron a la Federación madrileña y me dijeron que llamara a los clubes – en Madrid hay más de 150– ¿Con qué dinero? Invertí y me compré una computadora. Estuve ocho horas mandado CVs a 50 clubes, todavía tengo los mails”.

De Córdoba al Atlético de Madrid en dos años

Coronado recibió ofertas de cinco clubes, uno de los cuales era la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes – conocido popularmente como Sanse-. “Cuando subía las escaleras para presentarme ante el Director deportivo supe que ese era mi lugar. No era un tema de dinero, sino de sentido de pertenencia”, recuerda.

Durante ese año, el Sanse mantuvo un convenio con el Atlético de Madrid y los planteles masculinos y femeninos, respectivamente, trabajaban a la par. Ahí, Coronado tuvo la oportunidad de mostrara su método de entrenamiento y formación.

Fútbol: como entrenador de arqueros en Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes

En el 2019 el Atlético de Madrid y el Sanse rompieron el vínculo y Coronado se quedó en el club. Para la segunda parte del año, comenzó su trabajo en el Madrid Club de Fútbol, equipo de Primera División de la Liga Iberdrola, hasta que a principios del 2020 empezó el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

“Se dio la coincidencia –cuenta- que el mismo ayudante de entrenadores del Sanse tomó el primer equipo del femenino del Atlético de Madrid”. Fue ahí cuando la experiencia y el buen rendimiento de las arqueras hicieron que llegara la llamada: “’El Atlético de Madrid necesita tus servicios. Necesitamos reunirnos en el Wanda Metropolitano para hacerte un ofrecimiento y que seas parte del proyecto’. Increíble, todavía se me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo”.

En Argentina “tiene que haber una estructura de inferiores y regularización del sueldo de las futbolistas”

Andrés alienta y apoya la formación tanto de jugadoras como de arqueras por igual e invita a que haya más formación para los equipos técnicos conformados por mujeres. “El fútbol femenino en España y en todo Europa es muy fuerte, ha sido un nivel de evolución tan grande y exponencial que se traslada a Sudamérica. Siempre llegan los proyectos con retraso, pero llegan. Argentina va por un camino muy bueno, es cuestión de tiempo, como todo proceso. Acá tampoco sucedió de un día para el otro”, expresa.

Para el entrenador de arqueras del Atlético de Madrid, “el fútbol femenino en Argentina irá por un buen camino siempre y cuando haya una estructura como acá de divisiones inferiores donde formen a la jugadora profesional, la preparen para llegar a un nivel alto y nutran a los equipos de cada club. Acá eso funciona, se ve igual y parejo. El mundo cambió, está cambiando y va a seguir cambiando”.

Las arqueras del Madrid Club de Fútbol

Coronado sostiene que “es fundamental que se jerarquice a la jugadora dentro del fútbol, que se invierta en buenos campos de juego para el cuidado de las deportistas” y puntualiza la importancia de “la regularización de un sueldo para que la jugadora se pueda dedicar a esto y vean que hay posibilidad de fuente laboral”.

“El fútbol femenino llegó para quedarse. Al final estamos hablando del mismo deporte que practican hombres y mujeres. No tengo dudas que va a ir en crecimiento exponencial cuando la gente vea lo atractivo que es el juego”, agrega.

Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Champions League

El Atlético de Madrid, que venía de eliminar al Manchester City, se enfrentó este viernes al Barcelona, Sub campeón de la última Champions League y campeón de la Liga Iberdrola. El partido terminó 1 a 0 a favor del club catalán en el Estadio San Mamés de Bilbao.

Fútbol: junto a las arqueras del Atlético de Madrid de cara a la Champions League

El equipo de Madrid llegó al partido con varias bajas por positivos de coronavirus (Silvia Meseguer, Laia Aleixandri, Deyna Castellanos, Charlyn Corral y Leicy Santos), “pero en el Atlético se respira el aire de luchar”. “Hay escancia del Cholo Simeone en todo el equipo. Se contagia esa entrega y realmente es una mística que se ve reflejada en estas jugadoras, tienen fuego interno, sagrado, que es tan importante y las hace grandes conductoras de hazañas”, sostiene.

Sobre la formación y el trabajo durante la instancia de la Champions League femenina, resalta que “uno como entrenador se siente muy orgulloso de ver cómo responden a los entrenamientos”.

“Si tendría que darles un mensaje a las arqueras y jugadoras sería simple: sean felices. Que la felicidad parta desde la posibilidad de disfrutar que están vivas y de hacer algo en lo cual se sientan bien. Aprovechando cada día para ir en búsqueda de lo que tanto desean y quieren, dejar de lado las observaciones y críticas ajenas y centrarse en el crecimiento y desarrollo personal. No pensar en lo que viene sino concentrarse en el presente”, finaliza desde Madrid.