Cuando se desbordan los contagios llegan las alertas de los trabajadores de la Salud

Los trabajadores del Hospital Regional viralizaron un mensaje de alerta a la comunidad comodorense por el aumento de los contagios en la ciudad y la necesidad de cuidarse frente al avance del Coronavirus. Expresaron que “sentimos que todo lo que estamos haciendo no significa nada para nadie” y agregaron que “sabemos que estan cansados, nosotros también estamos cansados, pero igual seguimos acá”.

El video fue difundido en las redes sociales por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y termina siendo una herramienta comunicacional como las que se vieron en el inicio de la pandemia por médicos y empleados del sistema sanitario en Europa.

La bióloga molecular Noelia Nickels señala que “es bastante duro trabajar 14 horas por día. Acá el trabajo comienza a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche”.

Relata que una noche “salí tardísimo de acá (Hospital Regional) y me encuentro que hay gente sin barbijo por las calles, no respetando la distancia. Entonces, eso bajonea mucho anímicamente porque sentimos que todo lo que estamos haciendo no significa nada para nadie”, se sinceró.

Por su parte, Hernán Abad (Jefe Servicio de Urgencias) señala que “sabemos que estan cansados, nosotros también estamos cansados, pero igual seguimos acá”

Resalta que “por más voluntad que pongamos no vamos a poder solos y es por eso que necesitamos la ayuda de todos”.

La enfermera Adriana Cayo agrega que “nos damos cuenta que hay mucha inconciencia por parte de muchos”. Y pide que “cumplan con ese distanciamiento, que es importante. Con el barbijo y el lavado de manos en todo momento”.

Hernán Abad suma que “cuando uno esta con amigos, cuando está con familia, uno baja la guardia y ahí es donde deja de cuidarse. Y la mayoría de contagios los estamos viendo de juntadas y con eso estamos enfermando a la gente querida que uno quiere proteger”.

Noelia Nickels, reitera que trabaja más de 14 horas por día y que por ellos “hace meses que no vemos a nuestras familias, estamos todos igual. Estamos muy cansados”

Sobre el final, como un ruego, la enfermera Adriana pide que “no compartan el mate, usen tapaboca y mantengan la distancia. Eso es más que suficiente”.

Todos piden que se respeten las normas “porque estan cuidando a sus seres queridos. Nos ayudan a nosotros a que los podamos seguir ayudando”.

