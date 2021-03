En una charla de casi dos horas y de la que también participaron medios de Chile y Colombia, el conductor reveló detalles de cómo será la ceremonia, dio su opinión sobre las series y películas nominadas, analizó a las favoritas, vaticinó posibles ganadores y adelantó qué podrá verse en los Premios Oscar.

La 26ª edición de los Critics Choice Awards podrá verse este domingo por TNT (en español), con la traducción simultánea y comentarios de Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento, y por TNT Series (en idioma original), a las 18.00 (MEX) / 19.00 (COL) / 21.00 (ARG / CHI).

EL DETRÁS DE CÁMARA DE LOS CRITICS CHOICE AWARDS

Rafael Sarmiento, el conductor de las entregas de premios en TNT

«Será una ceremonia rara, inusual, con un reto tecnológico para quien organiza la producción y para nosotros, los conductores. Para el espectador no ha cambiado mucho pero sí para quienes hacen los shows.

En TNT nos hemos enfrentado personalmente a algunas complicaciones técnicas, estuvimos transmitiendo en una triangulación Miami-México-Buenos Aires-Madrid y ha salido bastante bien. Claro que suceden cosas de la televisión en vivo que nos podría haber pasado en los estudios.

El show viene por bloques y hay escaletas sobre qué se entrega en cada uno. Conforme van pasando la premiación, todo se reacomoda. Hay partes del show que están guionadas pero hay actores que llegan y deciden decir otra cosa. El Oscar es el único que se ajusta más al guión, aunque también es el más largo.

La primera vez se hizo en Atlanta, que tiene tres horas de diferencia con Los Ángeles, luego nos mudamos a Buenos Aires, y también terminábamos tarde. Ahora vivo en Madrid y estoy transmitiendo de 2 a 5 de la madrugada».

En esta época horripilante, como consumidor de TV y cine, agradezco que estén estos respiros, que no se hayan pospuesto más tiempo o que se hayan cancelado».

LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS CRITICS CHOICE AWARDS, LOS GOLDEN GLOBES Y LOS PREMIOS OSCAR

Los Golden Globes se celebraron el 28 de febrero de 2021

«Hay tres tipos de premiaciones: las de cine, televisión y música. Hay algunos que se mezclan, como los Golden Globes , los Critics o los SAG. Dentro de los premios de cine y televisión su vez hay dos partes: los de la crítica (Golden y Critics) y los de la industria (Premios Oscar y Emmy). Entendamos como crítica a quienes hacen periodismo de cine, mientras que la industria es quienes hacen cine en todas sus variantes: sonido, fotografía, diseño de arte, maquillaje, vestuario, etc.

Me molesta cuando dicen que el Golden Globes es la antesala del Oscar, no creo que lo sea porque son muy diferentes».

Los premios Oscars

El Golden Globes es una asociación de periodistas extranjeros que vive en el condado de Los Ángeles y que se dedican a hacer crítica. Es un gremio mínimo, son 87 personas de las cuales tampoco hay mucha transparencia sobre quiénes son .

es una asociación de periodistas extranjeros que vive en el condado de Los Ángeles y que se dedican a hacer crítica. Es un gremio mínimo, . En los Premios Oscar hay 7 mil miembros y cada quién vota a su categoría , es decir, solo los escritores votan por guión adaptado y original, solo los músicos votan por canción y banda sonora. Ahí está también la importancia de los Oscar: el reconocimiento de tus pares.

, es decir, solo los escritores votan por guión adaptado y original, solo los músicos votan por canción y banda sonora. Ahí está también El Critics es un premio más nuevo pero hay más correspondencia con lo que pase en los Premios Oscar , es la prensa doméstica, periodistas y críticos de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Es un gremio mucho más joven que el Golden, cuyo promedio de edad es más avanzado.

, es la prensa doméstica, periodistas y críticos de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Es un gremio mucho más joven que el Golden, cuyo promedio de edad es más avanzado. El Golden tiene nominaciones limitadas y el Critics es más flexible . No son quintetas ni ternas. Pueden ser siete, ocho, nueve nominados por categorías.

. No son quintetas ni ternas. Pueden ser siete, ocho, nueve nominados por categorías. El Critics incluye algunas categorías técnicas: guion original y adaptado, fotografía.

ANÉCDOTAS, ER RORES Y MOMENTOS HISTÓRICOS DE LAS ENTREGAS DE PREMIOS

«¿Equivocaciones? Varias. Ha habido errores técnicos como una vez cuando el operador de audio no nos apagó los micrófonos. Con Ileana Rodríguez estábamos hablando de Caetano Veloso, hablé bien pero dije ‘este cabrón hace como cuatro discos al año, no mames ’, y se escuchó al aire. Me dio una vergüenza y angustia terrible.

Dos días después recibí un mail de un ejecutivo de la empresa, ¡y lo abrí con un terror! Pero era conciliador, dijo, ‘en el momento me reí, después me entró angustia pero tremenda llamada de atención de que estas cosas no pueden pasar’. Desde entonces decidí no hablarle a Ileana salvo que estemos en corte comercial.

Nos tocó el berrinche de Metalica en el Grammy, las dos metidas de pata de Adele y el “La la landaso” – en los Oscars 2017 Faye Dunaway anunció que la ganadora era La La Land y dos minutos después Fred Berger informó que la verdadera ganadora era Moonlight-. Ese día fue horrible, eran gritos en todas las cabinas, nadie sabía qué decir ni qué estaba pasando.

Pero también hubo omentos icónicos: la última aparición de Prince en televisión en el American Musica Awards, el triplete de Emmanuel Lubezki como fotógrafo, siendo latinoamericano, el primer largometraje nominado para Colombia con El abrazo a la serpiente, el primer Oscar de Chile con Historia de un oso y para México con Roma«.

LAS PELÍCULAS FAVORITAS, LAS MÁS NOMINADAS Y LAS SORPRESAS

«Hay películas que son abrumadoramente nominadas y después se convierten en las grandes perdedoras. Mank era la más nominada de los Golden Globes y no se llevó nada. No creo que sea la favorita pese a ser la más nominada. Me gustó mucho y reconozco la producción que hicieron, las complicaciones técnicas que enfrentaron, lo que crearon. Es perfecta, quizás no tendría competencia. Pero el cine, para mí, se trata de las sensaciones, lo que te exubera, te indigna, te asusta, te enamora… En ese sentido Mank no tiene un efecto tan fuerte como puede tener Nomadland.

Frances McDormand, nominada a Mejor actriz por «Nomadland»

Creo que Nomadland es la película favorita del año. Es poco convencional, recurre a métodos muy peculiares y mantiene un nivel narrativo que nunca se cae. Provoca mucha angustia, desasosiego y es un retrato cruel de esa parte rural americana que no conocemos del todo. Conocemos las grandes ciudades pero esos pequeños retratos no siempre son interesantes. En esta película está logradísimo.

Chadwick Boseman, nominado a Mejor Actor de reparto por “La madre del blues (Ma Rainey’s Black Bottom)” falleció el 28 de agosto de 2020

Creo que puede haber resultados diferentes y algunas categorías muy cantadas como Chadwick Boseman a Mejor Actor por La madre del blues (Ma Rainey’s Black Bottom), creo que es su año. El hecho de haber muerto a los 43 años, la ironía y el dolor que eso representa, no hace que el premio sea un regalo. Lo que hace es impresionante, un ejercicio teatral, emocional, increíble. Sería la obra póstuma que todo actor querría dejar. Recordémoslo por esta película, es favorito.

En Mejor Actriz hay una batalla entre Frances McDormand (Nomadland) y Viola Davis (La madre del blues).

Viola Davis, nominada a Mejor actriz por «La madre del blues»

Minari creo que va a ganar como Mejor Película de habla no inglesa. Es una producción estadounidense, cumple el reglamento que dice que tiene que ser en lengua extranjera, a diferencia del Oscar donde la producción tiene que serlo. Minari no calificaría en los Premios Oscar porque fue filmada el Estados Unidos y el elenco, productores y actores son estadounidenses.

Es mejor que la danesa (Otra ronda /Druk) y la guatemalteca ( La Llorona), falta la de Bosnia y Herzegovina, que está en la lista corta del Oscars. Creo que ahí va a ganar Dinamarca o esa».

«Minari» tiene 10 nominaciones en los Critics Choice Awards

LA MADRE DEL BLUES , JUDAS IS THE BLACK MESSIAH Y EL JUICIO A LOS 7 DE CHICAGO, LAS NO FAVORITAS

«La madre del blues (Ma Rainey’s Black Bottom) me encantó y una ausente en las dos premiaciones como Mejor Película es Judas y el Mesías negro (Judas is the black messiah) , me gustó mucho.

«Judas y el Mesías negro (Judas is the black messiah)» está nominada a Mejor elenco, Mejor canción y Daniel Kaluuya a Mejor actor de reparto

El Juicio de los 7 de Chicago es una película tremendamente actual, sucede en 1968 y cuando la vez es como lo que pasó en el Capitolio hace un mes: esa polarización, ese Estados Unidos en pugna y enojado, protestando, buscando mas derechos y aperturas, los prejuicios que hay a ciertas comunidades.

Para Aaron Sorkin fue un golpe de suerte haber hecho esa película en este momento. La lleva años planeándola, tuvo que leer 21 mil hojas de transcripciones de los cinco meses de juicios, mas libros de los activistas, análisis de los casos, y eso se nota en la construcción, en la narrativa y la planeación.

«El juicio de los 7 de Chicago» nominada a Mejor Película en los Critics Choice Awards

Es cierto que quizás no es una de las favoritas pero cada año siempre hay caballos más fuertes que otros y, de todas formas, eso no quita lo grandiosas que son. Los premios son un bello reconocimiento del público, la prensa, los colegas. Un gran honor que puede impulsar una carrera y dar ventajas. Si no ganás tampoco eres malo ni la película está por debajo de otra. El arte es apreciación, no podemos denostar a los no favoritos ni no nominados».

LA POPULARIDAD DE OZARK, THE CROWN, NETFLIX Y HBO

«En los Emmy, Netflix era la productora con más nominaciones y fue el gran perdedor de la noche. Creo que a veces produce muchísimo contenido con diversidad y oferta, pero no siempre es recibido. HBO no es tan numeroso pero la marca ya tiene un sello de garantía, sé que va a ser una serie buena, ellos empezaron esto con Los Soprano y Six Feet Under. Series que usan gente de cine y se filman y producen como cine.

«The Crown» ya tiene cuatro temporadas en Netflix

Respecto a The Crown, creo que el furor de la última temporada se debe a que es el periodo de la historia que más conocemos. Quizpás en las primeras no sabíamos cómo había heredado el trono Isabel II, la relación con su padre, como había conocido al Rey Felipe. Pero en esta retrataron al Príncipe Carlos casándose con Lady Di y la historia con su amante Camilla Parker. Lo vivimos y por eso causó más expectativa o morbo.

Además está muy bien hecha, con un gran elenco, una producción especializada en eso, son finos en el diseño de arte, la decoración del set, el vestuario, peinados. Han estudiado a la monarquía y son muy detallistas.

Ozark tiene esa cualidad que me gusta comparar con Breaking Bad en el sentido que son una manga de delincuentes y criminales pero los amás. Es un misterio, un thriller criminal muy bien contado con personajes fascinantes que lo hace exitoso temporada atrás temporada».

LA JOYA DE LA NOCHE EN LA PREVIA DE LOS PREMIOS OSCAR

«Los resultados de los Critics Choice Awards van a ser diferentes, no va a ser lo mismo que los Golden Globes. Tengo curiosidad de saber qué va a pasar a nivel guión y comedia y cómo se va a resolver.

Creo que hay un pique entre ambos premios. Los Critics van a tener que desmarcarse de los Golden y que sea un show de televisión agradable. Los Golden son vistos por más de 20 millones de personas en EEUU, para ser un evento nocturno de fin de semana. Los Critics aun está en crecimiento y no tiene todavía el prestigio que pueden tener los Golden».

LAS MUJERES NOMINADAS Y LA INCLUSIÓN EN LAS PREMIACIONES

«Este es el año para que una mujer vuelva a ganar un Oscar, ha habido pocas y este año en los Critics hay tres mujeres nominadas. Pondría en cuestionamiento la inclusión de Regina King (Mejor dirección por ‘Una noche en Miami’). No veo ferocidad en esa película, que tiene un tema parecido a Minari.

Regina King, nominada a Mejor dirección por «Una noche en Miami»

Celebro por supuesto la inclusión porque el talento siempre estuvo, ha habido prácticas que no estuvieron bien y hay que cambiar, hay que ser más justos, pero tampoco hay que perder la brújula del arte. No me gustaría que empecemos a caer en complacencias de género, raza o edad y el oficio quede de lado.

Ojalá lleguemos al punto en el que se nomine lo que se tiene que nominar. No es denostar el oficio de Regina, sino que creo que, en los Golden Globres pecaron de ejercicio de inclusión más que de reconocimiento.

Son procesos, estamos viviendo transformaciones sociales, hablando de cosas que antes no se hablaba. La comunidad afroamericana y las mujeres están alzando la voz. Lograr conciencia es el objetivo.

No sé qué tanto suma quitar la categoría por géneros, en vez de tener dos premios habrá uno, qué va a pasar ‘siempre ganan los hombres, siempre las mujeres’. Puede ser más arriesgados y traer más controversia».

LA POCA PRESENCIA LATINA Y LA POLÉMICA CON ANYA TAYLOR-JOY

«La publicación en Twitter de Variety decía que Anya era la primera persona de color en ganar un Golden Globes desde Halle Berry, después lo cambiaron a “latina”. Lo pondría en duda porque su padre es escocés-argentino, la madre es inglesa-española, la actriz nació en Miami, vivió hasta los 7 en Argentina y después se fue. Hace 17 años que no vive ahí, ¿es latina? Ella se identifica como tal…

Anya Taylor-Joy ganó en los Golden Globes por «Gambito de dama»

Hay años y años, la bandera fuerte de este es Guatemala. Quizás para Chile o Argentina es un país más lejano. Para México es un país hermano. La banda sonora de La Llorona es de Pascual Reyes, que es mexicano. Es una película que toma un mito mexicano y ahí está el estandarte. Que se da de frente con las películas de Italia, Francia y Dinamarca.

Ha habido años con más presencia pero se están rompiendo los estereotipos. Antes había dos tipos de papeles, eras personal de limpieza, jardinería o eras criminal. Algo que ya no sucede tanto. Hay personajes latinoamericanos protagonizando, podemos ofrecer muchas más cosas. El hecho de haber ganado los Premios Oscar que se ganaron ayudó a romper el prejuicio».

EL CINE, EL STREAMING Y LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

«El encierro ha obligado a la gente a ver más las series o películas que están nominadas. Podría haber una opinión y participación más grande y diversa del público.

No creo que se pueda matar al cine, va a ser muy difícil, no lo hizo ni la Guerra Mundial. Sí ha pateado a parte de la industria. La producción continuó y se intentó mantener como pudo. Por ejemplo, Peaky Blinders suspendió el rodaje de la última temporada, luego se retomó y ahora está en proceso. Se han perdido muchos empleos, se cerraron salas de cine en todo el mundo.

Cuando hay crisis económica, los primeros gastos que corta la familia promedio latinoamericana es el entretenimiento; no van al cine, al teatro, no compran discos y hasta sacan el servicio de cable.

La crisis puede alejar a la gente de las salas, de los streamings. Es una tragedia lo que pasa, sí, pero no creo que el cine vaya a desparecer. Obedeciendo a la crisis, va a tener que tener una seria transformación.

Sí ha habido una transformación en la forma de consumo. Para mí el cine se ve en grande, a oscuras, en silencio, sin celular. Verlo en la casa nunca será igual que la experiencia cinematográfica en la sala. La comodidad del hogar juega en contra. Te quedás dormido, te perdés, las emociones no son iguales. En cine en sala es amplificador de sensaciones.

No estoy seguro que influya en la industria. Creo que va a haber cambios en la producción, distribución y consumo».