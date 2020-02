Crimen en Villa Gesell: un rasguño complica al único rugbier que no fue identificado por los testigos

El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, le dijo a TN.com.ar que Alejo Milanesi presenta lesiones que lo “sitúan en la escena del homicidio”.

Juan Guarino, uno de los detenidos, junto a Alejo Milanesi.

Un rasguño que tiene uno de los rugbiers arrestados por el crimen de Fernando Báez Sosa se sumó en las ultimas horas como uno de los elementos claves en la investigación por el asesinato en Villa Gesell. Es que Alejo Milanesi, el único de los diez detenidos que no fue identificado por testigos en las ruedas de reconocimiento, presentaría una lesión en una de sus manos. “Este es un indicio concreto que participó de la agresión”, le dijo Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa a nuestro medio.

Según los informes médicos a los que fueron sometidos los imputados, Milanesi presenta en la parte dorsal de su mano derecha una lesión semejante a un rasguño que pertenecería a un intento de defensa por parte de la víctima. Estas marcas indicarían que el joven de 20 años habría participado del fatal ataque que el pasado 18 de enero terminó con la vida de Fernando. “Esto lo sitúa en la escena del crimen. Nosotros no tenemos duda que participó de la agresión”, sentenció el abogado.

En ese marco de la causa, se vuelven fundamentales los resultados que arrojen las demás pericias que ayudarán a esclarecer la secuencia ocurrida frente al boliche Le Brique, en la ciudad balnearia de Villa Gesell. “Todo depende que que más surja, porque levantaron 48 rastros positivos compatibles con manchas hemáticas de las prendas. Ahí puede surgir algún tipo de elemento”, dijo Burlando. Y agregó: “Estamos a la espera del cotejo de las muestras de ADN de los rugbiers”. Estas en los próximos días serán enviadas en tarjetas FTA, hacia el laboratorio pericial en Junín.

Además, agregó: “Hay más videos que se están analizando, e identikits de rostros que se están sacando de las imágenes”. Asimismo, se realizaron izopados de los restos de piel en las uñas de Fernando para que luego sean comparadas con la de los detenidos. ” Todavía falta”, resumió.

En ese sentido, el defensor de la familia Báez Sosa indicó que con el contexto de pruebas que maneja, la declaración de los imputados por el “homicidio agravado en concurso premeditado de dos o más personas” no serán determinantes. “Declaren o no declaren, con lo que tengo ya me alcanza para pedir la prisión preventiva” señaló, respecto a la medida que recaerá sobre todos los responsables que participaron del fatal ataque. Y agregó: “Para el delito que se les va a imputar la única pena que se les puede aplicar, es la de prisión perpetua”.

Por otra parte, el abogado remarcó que “es un momento de mucha tristeza” en el que lo único que podría alivianar semejante dolor es lograr que los diez imputados reciban la condena de prisión perpetua. “Sería una forma de devolverle a Fernando, algo de sus expectativas, proyectos e ilusiones, y también por lo menos darle a sus papás que están desauciados, entregados, sin ánimos de vivir, algún tipo de respuesta”, cerró.