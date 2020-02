Crimen de Fernando Báez Sosa: el video de “Los Espartanos”

Siempre se sostuvo que el rugby tenía valores y códigos tanto adentro como afuera de la cancha, pero el ataque mortal perpetrado en Villa Gesell puso en duda esos valores y, sobretodo, el trabajo que hacen los clubes con los jóvenes.

En este sentido, el sábado “Los Espartanos” difundieron un video en sus redes sociales dando un mensaje a la familia de Fernando, hablando sobre la estigmatización y sobre cómo el rugby les dio una segunda oportunidad.

El primero que tomó la palabra fue el capitán del equipo que funciona dentro de la Unidad 48 de máxima seguridad de San Martín y le dio el pésame a toda la familia de Fernando. “Todos los viernes cuando rezamos el Rosario pedimos por él y por su alma”, dice en el video.

Otro de los internos manifiesta que “nosotros éramos los más violentos de la sociedad, no conocíamos el rugby. Hoy tenemos todos los valores inculcados y estamos aprendiendo una nueva vida.”

Entre otras de las frases más relevantes sostuvieron que “gracias a esos valores, el rugby nos enseño a decirle NO a la Violencia”, y agregaron que “el Rugby no es el problema, es parte de la solución. Nosotros aprendimos que no necesitamos tomar alcohol para divertirnos”, e instaron a que se deje de beber en el denominado “Tercer Tiempo”.

Por último, concluyeron con un fuerte mensaje para toda la sociedad: “el padre de Fernando dijo que no tenía rencor para ninguno, su novia dijo algo similar y que no quería venganza sino justicia. Me gustaría que la sociedad no tenga tantos prejuicios como los que tiene y que crea en las segundas oportunidades”

La Fundación Espartanos es un proyecto que comenzó en el 2009 en el Penal Nº 48 de San Martín, la intención era que a través del rugby se tratara de bajar la reincidencia de la población carcelaria una vez que salieran en libertad. En la actualidad hay más de 649 voluntarios, están trabajando en 65 penales de todo el país y la iniciativa alcanza a más de 3000 detenidos tanto mujeres como hombres. Según informan desde la fundarían la reincidencia alcanza a más del 65 por ciento de los presos que no forman parte del esquema de trabajo de Los Espartanos, y solo el 1 por ciento de los que formó parte de ese sistema.