COVID: Ziliotto acordó con dirigentes empresariales trabajo conjunto ante la segunda ola

El gobernador Sergio Ziliotto convocó a los representantes de los sectores económicos pampeanos a extremar esfuerzos para que, “en un trabajo conjunto, logremos que la sociedad internalice que el peligro no terminó, la pandemia sigue entre nosotros”. El mandatario llamó a “no tener miedo, sino respeto y responsabilidad social” y pidió a todos que colaboren para que “no avance el relajamiento y así evitar retroceder sobre lo logrado”.

El encuentro, realizado en la tarde de hoy, sirvió además para que el mandatario provincial delineara las acciones dispuestas para fortalecer la actividad económica, y detallara las herramientas que el Gobierno Provincial tiene en funcionamiento con ese objetivo.

El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Salud, Rubén Kohan; el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá; el Director Ejecutivo de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, Sebastián Lastiri; el subsecretario de Ingresos Púbicos, Alejandro Vicente y el subsecretario de Industria, Silvano Tonellotto.

Los empresarios presentes representaron a las siguientes organizaciones: UNILPA, Cámara de Comercio y Producción de La Pampa, Cámara de Comercio de General Pico, FEPAMCO, Cámara de Televisión por Cable, Cámara Inmobiliaria, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Sociedad Rural, CARBAP, Federación Agraria, CONINAGRO, Cámara de la Construcción y Cámara de Expendedores de Combustible.

“Convivencia Inteligente”

“Tenemos que lograr una convivencia inteligente que nos posibilite mantener las actividades económicas en funcionamiento mientras cuidamos la salud de pampeanas y pampeanos, dijo Ziliotto.

Sostuvo que la situación futura depende exclusivamente de lo que hagamos nosotros y cuando digo nosotros me refiero a todos los que estamos acá”.

“Tenemos que cuidar entre todos los que hemos logrado para no retroceder y, fundamentalmente, debemos evitar que avance el relajamiento”, señalo y enfatizó que “entre todos hemos elaborado protocolos para cada una de las actividades y la clave es que se cumpla con esos protocolos”.

Indicó que se trabaja para que la “reactivación no sea nuevamente atravesada por una crisis sanitaria que nos obligue a tomar medidas que no nos gustan bajo ningún punto de vista”.

“Trabajo mancomunado”

En este sentido consideró imprescindible el trabajo “mancomunado de todos los sectores de la sociedad pampeana para afrontar” esta nueva etapa de la pandemia de COVID y subrayó que “de esta crisis sanitaria tenemos que salir todos juntos”.

Realizó un análisis de la situación epidemiológica de la provincia y valoró especialmente el trabajo “de todas y todos los integrantes de los equipos de la salud pública y privada, en su gran mayoría ya vacunados, que han hecho, y siguen haciendo un enorme esfuerzo para atender la salud de pampeanas y pampeanos

Precisó que públicamente se “han planteado un escenario de incertidumbre, miedo y desesperanza en cuanto a cuáles van a ser los efectos de la segunda ola. Nosotros no queremos que nadie tenga miedo, lo que necesitamos es que haya respeto y responsabilidad social”, concluyó.