COVID-19: Los 70 positivos tienen 849 contactos estrechos que están aislados

El brote de COVID-19 disparado en Catriló con origen en Pellegrini, el pasado 23 de julio, provocó 70 contagios de los que se han confirmado 849 contactos estrechos que permanecen aislados. El necesario aislamiento implementado para contener la diseminación del virus demandó un reacomodamiento en distintos servicios e instituciones de salud, como así también del personal afectado a los mismos.

Desde el primer caso registrado 24 de marzo hasta el 23 de julio solo se produjeron ocho casos, incluidos el de la mujer propietaria de una verdulería en la capital pampeana. Todos se encuentran recuperados.

Consecuencias del aislamiento por contactos estrechos

El panorama se complejizó y obligó a tomar medidas drásticas y no deseadas cuando hace exactamente siete días se detectaron los primeros casos del brote en Catriló.

En este contexto en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico debió cerrarse el ala de salud mental tras detectarse el contagio de una paciente con nexo epidemiológico fuera de la provincia.

El Servicio de Emergencias Médicas de Santa Rosa tuvo que reacomodar su personal, debido a que muchos de los profesionales que allí se desempeñaban fueron contacto estrecho con una colega que en las últimas horas resultó positiva de COVID-19.

Otro de los servicios de salud pública que debió restringir su funcionamiento fue el del Hospital Evita. Allí solo se atienden urgencia y controles indispensables.

En el ámbito privado, en Santa Rosa, la Clínica Modelo cerró sus puertas y solo atiende urgencias, en tanto que en General Pico el Instituto Medical Pico se vio obligado a tomar la misma decisión a raíz de los contactos estrechos con casos positivos.

El Poder Judicial también debió modificar se funcionamiento. El Superior Tribunal de Justicia determinó Feria Judicial para primera circunscripción judicial con asiento en Santa Rosa y la segunda circunscripción con asiento en General Pico. La medida impone que solamente se atiendan los temas urgentes que están indicados en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El complejo cuadro de situación epidemiológico y la posibilidad que se multiplicaran los contagios fue el disparador para que inevitablemente Santa Rosa, Toay, General Pico, Macachín, y Catriló tuvieran que volver a Fase1.

Las estadísticas revelan que a la fecha en la provincia se registraron 78 contagios de coronavirus, setenta de los cuales están activos y corresponden al brote surgido en Catriló con nexo epidemiológico en Pellegrini la semana pasada.

Vale mencionar que mientras en la provincia de La Pampa la diseminación del virus se mantuvo en una curva aplanada, el Gobierno Provincial comenzó un proceso de habilitación progresiva de las actividades sociales y económicas.

Las situación epidemiológica varió en virtud que muchos de los primeros contagios tuvieron contactos estrechos no solo en su localidad sino en otras de distintos puntos de la provincia.

Santa Rosa, Toay, General Pico, Macachín, y Catriló resultaron las localidades más afectadas por el brote hasta el momento. En los casos de la capital provincial, Toay y General Pico la cantidad de población resulta un factor de alto riesgo en el marco de la pandemia, habida cuenta que la búsqueda focalizada de los contactos estrechos se torna más compleja que en localidades pequeñas.

Por el momento y tal como se dijo desde el inicio de la pandemia, la única forma de cuidarse es la distancia social, el aislamiento voluntario, el uso de barbijo, la higiene peramente de manos y el uso de alcohol en gel al 70 %.

Para el COVID-19, momentáneamente no hay vacuna y la comunidad científica mundial especula que las dos o tres alternativas que están en etapa experimental podrán utilizarse recién a partir de 2021. Hoy, las únicas protecciones efectivas contra el virus son el cuidado individual y la responsabilidad social y resulta imprescindible que todos los pampeanos la pongan en práctica.