Coronavirus: Graciela Alfano trató de “ignorante” a Aníbal Pachano por cuestionar la cuarentena

El coreógrafo había asegurado que le parecía una “mamarrachada” el aislamiento social y que no le tenía miedo a la enfermedad.

Aníbal Pachano vs Graciela Alfano.

El domingo, en una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández indicó que las personas mayores de 60 años debían aislarse como una medida de prevención para evitar el contagio por coronavirus. En una entrevista con Hay que ver, Aníbal Pachano -que se encuentra en Chile porque es jurado del Bailando en Santiago- desestimó la recomendación del mandatario.

“No tengo ninguna restricción por ahora. Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada. No voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente. Una cosa es la precaución y otra el panic attack”, dijo el coreógrafo.

En su cuenta de Twitter, Graciela Alfano salió a cruzar al exintegrante de Botton Tap, a quien calificó como “un ignorante peligroso”. “Ignora los protocolos de los organismos mundiales de la salud para contener el coronavirus. Peligroso porque lleva a la gente que lo escucha a actuar en detrimento del bien común”, opinó la exvedette y sumó a su tuit el hashtag #CuarentenaNacional.

Desde que empezaron a tomarse medidas preventivas para evitar el contagio, la actriz se mostró muy informada en sus redes y fue compartiendo noticias relacionadas con la pandemia y haciendo referencia a las recomendaciones del Gobierno.

“Si viniste del exterior, hace la cuarentena y #QuedateEnLaCasa. Si no estás infectado, sólo perdiste unos cuantos días. Pero si lo estás, todos ganaremos con tu cuarentena. #HoyElHeroeSosVos”, enfatizó Grace y, en otro posteo en Twitter, agregó: “#QuedateEnLaCasa Si dudas, pensá que es preferible apretarse 14 días y no terminar entubado o, peor aún muerto. A algunos les resultara más fácil que a otros, lo sé. Pero no te equivoques, en esta estamos todos juntos. De vos depende que tengamos éxito o no”.

A diferente de Alfano, Pachano le restó importancia al tema. “Soy un paciente de mucho riesgo pero no le tengo miedo al coronavirus. Están entrando a un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack. Soy consciente de que tengo mucho riesgo pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio. No me siento mal. Mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida. Voy a seguir trabajando de la manera que sea”, sentenció el coreógrafo.