Coronavirus en Argentina: Confirmaron 5.432 nuevos casos y 151 fallecimientos

Hoy fueron confirmados 5.432 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.418.807 positivos en el país, de los cuales 1.249.843 son pacientes recuperados y 130.491 son casos confirmados activos.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 38.473.En las últimas 24 horas, se notificaron 151 nuevas muertes, son 76 hombres y 75 mujeres.

76 hombres

34 residentes en la provincia de Buenos Aires

2 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

1 residente en la provincia de Chaco

1 residente en la provincia de Chubut

12 residentes en la provincia de Córdoba

1 residente en la provincia de Mendoza

3 residentes en la provincia de Neuquén

2 residentes en la provincia de San Luis

4 residentes en la provincia de Santa Cruz

11 residentes en la provincia de Santa Fe

5 residentes en la provincia de Tucumán

75 mujeres

36 residentes en la provincia de Buenos Aires

4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires

3 residentes en la provincia de Chaco

2 residentes en la provincia de Chubut

9 residentes en la provincia de Córdoba

1 residente en la provincia de Entre Ríos

2 residentes en la provincia de Neuquén

2 residentes en la provincia de Río Negro

1 residente en la provincia de Salta

2 residentes en la provincia de San Luis

7 residentes en la provincia de Santa Fe

6 residentes en la provincia de Tucumán

En las últimas 24 hs fueron realizados 17.338 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.873.231 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 85.357 muestras por millón de habitantes.

Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.013

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

– Nación: 56,2%

– AMBA: 59,8%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

– Buenos Aires 868 | 617.271

– Ciudad de Buenos Aires 217 | 158.484

– Catamarca 37 | 1.850

– Chaco 163 | 19.121

– Chubut 114 | 22.631

– Corrientes 1.130* | 6.803

– Córdoba 427 | 113.857

– Entre Ríos 174 | 23.249

– Formosa 0 | 182

– Jujuy 2 | 18.370

– La Pampa 61 | 5.710

– La Rioja 26 | 8.694

– Mendoza 47 | 56.395

– Misiones 2 | 495

– Neuquén 122 | 31.840

– Río Negro 108 | 31.521

– Salta 28 | 21.140

– San Juan 65 | 7.319

– San Luis 192 | 14.288

– Santa Cruz 211 | 15.772

– Santa Fe 1.004 | 146.505

– Santiago del Estero 151 | 15.590

– Tierra del Fuego** 83 | 16.090

– Tucumán 200 | 65.630

(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras

jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados

por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido

a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar

con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)

respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada

una de las jurisdicciones.

Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la

residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la

provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la

investigación de la jurisdicción.