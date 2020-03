Coronavirus: ¿cuándo llegará el pico? La situación en Italia

¿Cuáles son las variables que ingresan el cálculo de la llegada de un pico? Le preguntamos a Paolo Bonanni, profesor de Higiene en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Florencia. “El pico se calcula sobre la base del valor de R con cero, que es la” tasa de contagio “que para este virus que hemos visto está entre 2.5 y 3. Esto significa que, en promedio, cada persona (en una población no inmune como el nuestro ahora) infecta de 2 a 3, por lo que puede hacer predicciones con modelos matemáticos más o menos detallados sobre cómo irá la curva epidémica con esta tasa de contagio. Este valor depende en parte de las características biológicas del virus, por ejemplo, el sarampión es mucho más contagioso que el SARS-CoV-2 y la gripe es menor, pero no solo: también cuenta el nivel de densidad de la población, es decir, cuántas personas se encuentran, cuánto tiempo, cuánto tiempo “.

“No tiene sentido hablar sobre el pico de la epidemia si lo hacemos a nivel nacional. Necesitamos ver de qué parte de Italia estamos hablando porque en Lombardía estamos en una situación de máxima incidencia en las áreas de Brescia y Bérgamo, mientras que ahora hemos superado lo peor en el área de Lodi. Será una batalla hipo y cada vez que la epidemia se acelere en alguna parte de Italia debemos reaccionar ». Giovanni Rezza, director del departamento de enfermedades infecciosas de la EEI, dijo sobre los tiempos del pico de la epidemia. ¿Cuándo llegará el pico Covid-19 a Italia? Franco Locatelli, presidente del Consejo Superior de Salud, durante la conferencia de prensa en la Protección Civil dijo: “Lo que estamos viendo hoy todavía refleja la situación en términos de propagación de la infección que tuvimos 12-14 días”. “Por favor, no preguntes cuándo será el pico. Los modelos de pronóstico en Covid-19 son como el pronóstico del tiempo. Trabajan durante 24 horas, son buenas durante 48 horas, ya no son confiables a partir de las 72 horas en adelante », subraya en un tuit el epidemiólogo Pierluigi Lopalco de la Universidad de Pisa.

Cual es el objetivo?

«Baje verticalmente el pico, luego reduzca el número total de casos, pero también cambie la fecha de llegada y muévala más lejos: un objetivo importante para el sistema de salud (como muestra el gráfico anterior, ed ), dado que la criticidad aumenta cuando no puede hacer frente a muchos casos graves al mismo tiempo y, dado que operar con un pico de muchos casos en pocos días, desafortunadamente también aumenta el valor de la letalidad ».

¿Es la supuesta estacionalidad del virus una de las variables del cálculo?

“No hay presuposiciones científicas, pero algunos piensan que la temporada de calor puede influir en la tendencia de la epidemia: esperamos que muchos, pero no tenemos datos para confirmarlo por ahora”.

¿Hay algún modelo matemático que indique fechas pico?

«Los modelos están ahí, los tenemos, pero por razones obvias de no alarmismo y seriedad no se divulgan, ya que son proyecciones para quienes manejan la emergencia e incluyen datos que presentan deficiencias. No sabemos cuán confiables son porque no podemos saber todo sobre este virus, los márgenes de error son muchos ».

¿La supuesta fecha pico también depende del cumplimiento de las medidas de restricción?

“Lo que sabemos con certeza es que cuanto más nos atenemos a las indicaciones dadas por el gobierno, más contribuimos a reducir el número de casos, el hacinamiento de las reanimaciones, tendríamos menos muertes y tal vez una cola de la epidemia un poco más larga”. , pero esto no nos preocupa mucho, porque lo importante es no tener los picos todos juntos porque de lo contrario cuestionamos la posibilidad de salvar a las personas. Este es un momento crucial porque la contención del virus depende de nuestro comportamiento, si las personas continúan viéndose a pesar de las prohibiciones, serán responsables de un aumento significativo en el número de casos y, lamentablemente, también de los muertos: existe una responsabilidad social muy fuerte, minimizar significa aumentar las posibilidades de que la gente muera “.

¿Se acabó la epidemia en China?

«Una vez terminado, no, se está desacelerando y sus medidas han permitido bloquear la propagación. A veces la coerción es lo que se necesita “.

¿Cuándo puedes decir realmente “se acabó”, cuando los casos son cero?

“Sí. Se puede decir terminado cuando no hay más casos de una enfermedad que no se haya vuelto endémica (es decir, todavía presente en esa área, ed .). Será necesario ver si el coronavirus se volverá endémico, es decir, si más allá del episodio con el pico más alto, la enfermedad continuará existiendo en los próximos meses, incluso en muy pocas personas y quizás con menos virulencia desde el punto de vista clínico “. .

¿Se pueden relajar las medidas en China?

«En China ahora el riesgo es que los pocos infectados infecten a los susceptibles, que siguen siendo muchos, dado que el virus es nuevo. Las medidas deben mantenerse durante más tiempo que cuando se observa una caída significativa en los casos ».

¿Podrías comenzar de nuevo?

“En China, podría comenzar de nuevo con una reimportación de casos de áreas del mundo donde la infección tuviera una tendencia más tardía”. En este momento somos el peligro para ellos. El problema en general es la no sincronía de los brotes epidémicos en todo el mundo. Podemos estar seguros cuando vemos una reducción sustancial en el número de casos en otros países también. Las medidas deben mantenerse durante un tiempo significativamente largo para asegurarse de que la epidemia no se reanude ».

¿Los sanados están ayudando a desarrollar la llamada inmunidad colectiva?

«Todavía es muy temprano. No sabemos cuántos asintomáticos son, pero los recuperados no son nada en comparación con la población italiana, no tienen la masa crítica necesaria para frenar la infección ».