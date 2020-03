Coronavirus: Boris Johnson dio positivo

El primer ministro británico, Borish Johnson es otro de los políticos que ha dado positivo en el test de coronavirus. Él se aislará y trabajará desde la casa.

Borish Johnson tiene síntomas leves, por lo que se autoaislará en Downing Street y trabajará desde allí.

Cuestionado por su demora en aplicar medidas concretas contra la pandemia, las cuales recién comenzó a tomar hace solo tres días, el primer ministro británico, Boris Johnson, dio positivo por coronavirus, según informó él mismo mediante un video en su cuenta en la red social Twitter.

Nuestras últimas estimaciones muestran que el cierre afectará directamente a sectores que suman hasta un tercio del PIB en las grandes economías, dijo el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

“Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora estoy autoaislado, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de una videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, informó el primer ministro británico en el video.

Johnson tiene síntomas leves, por lo que se autoaislará en Downing Street, la residencia oficial del gobierno británico y seguirá a cargo del manejo de la crisis por parte del gobierno.

Cabe destacar que el príncipe de Gáles, mejor conocido como príncipe Carlos, de 71 años, y primero en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, dio positivo en el test de coronavirus. Él también presentó síntomas leves “pero por lo demás se mantiene en buena salud”, aseguraron.

A todo esto, la reina de Inglaterra, Isabel II, está recluida en el castillo de Windsor con un equipo de apenas ocho personas.

El Reino Unido registraba un número de 11.657 infectados, 578 muertos y 135 recuperados. Johnson adoptó la teoría de la inmunización social por contagio, pero la estrategia no resultó efectiva.

En otros países, fueron asimismo infectados el príncipe Alberto, jefe de Estado de Mónaco, y las esposas del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

También el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Frost, anunciaron haber contraído la enfermedad.

La canciller alemana Angela Merkel se puso en cuarentena el domingo tras estar en contacto con un médico infectado. Una primera prueba dio resultado negativo el lunes pero se le realizarán más.