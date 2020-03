Coronavirus: artistas internacionales claman por cuarentena

Ariana Grande, Taylor Swift, Miley Cyrus y más famosos reflexionaron sobre la importancia del cuidado solidario ante la pandemia de coronavirus.

Los artistas internacionales no se quedaron afuera de la conmoción mundial por el avance del coronavirus y varios de ellos usaron su popularidad para concientizar a la población sobre la importancia de mantenerse aislados. Ariana Grande, Taylor Swift y Miley Cyrus encabezaron los llamados.

Uno por uno, sus mensajes en las redes sociales.

Ariana Grande: “Es muy egoísta y peligroso que tomamos lo que está pasando a la ligera. Esta mentalidad de ‘a nosotros no nos va a pasar nada porque somos jóvenes’ supone un riesgo para los que no son tan jóvenes o tienen problemas de salud. Parecen unos estúpidos que sólo piensan en su situación privilegiada. Tenemos que empezar a pensar en los demás. Desde ya”.

Taylor Swift: “No paro de ver fotos de reuniones y fiestas con frecuencia y de gente que sigue juntándose para pasar el rato. Ha llegado la hora de cancelar aviones, y de hecho, es momento de aislarse tanto como puedan. Y no asumir que, sólo porque no estamos enfermos, no podemos contagiar a otros, sobre todo a los ancianos y los más vulnerables”.

Justin Bieber: “Ahora es el momento de interactuar en línea y no en persona. No es sólo por ti, es por todos, por todos nosotros”, compartió el cantante canadiense.

Miley Cyrus: “Es muy difícil tomar decisiones inteligentes si nos entra el pánico”.

Sophie Turner y Joe Jonas: “Manténgase a salvo”.