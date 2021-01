Córdoba: Le cobraron casi un IFE por una comida a una familia

En medio de la pandemia de coronavirus, los vuelos al exterior están restringidos por lo que vacacionar en la Argentina no sólo es una opción sino que a veces una obligación. Además, estuvo el plan Previaje que reintegraba el 50% de lo comprado anticipadamente para respaldar al golpeado sector del turismo argentino. No obstante, nunca faltan los vivos de siempre, los que espantan a los que no vuelven nunca más al lugar en el que fueron destratados. Seguramente es el caso de una familia de turistas que se llegó hasta el Valle de Punilla para cenar.