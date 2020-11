Copa Sudamericana: Independiente empató 1-1 en Tucumán y eliminó al Decano

Con un tempranero gol que le dio tranquilidad para el desenlace de la serie, el equipo de Avellaneda eliminó a Atlético Tucumán luego de empatar 1-1 en la revancha (2-1 en el global) y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras el 1-0 a su favor hace una semana en Avellaneda -con un polémico penal-, el “Rojo” dirigido por Lucas Pusineri se adelantó por un cabezazo de su capitán Silvio Romero, a los 20 minutos del primer tiempo.

Sin embargo, justo antes del descanso y también de cabeza, apareció Leonardo Heredia para darle esperanza al “Decano” de Ricardo Zielinski, que necesitaba dos goles y que no le conviertan otro para avanzar a octavos de final.

En el complemento, apareció el arquero Sebastián Sosa para volver a ser figura de Independiente como en cada uno de los partidos desde el reinicio de la competencia.

En la próxima instancia, el “Rojo” enfrentará a Fénix de Uruguay, en una serie que empezará en Montevideo y terminará en Avellaneda.

No tuvo mayores sobresaltos Independiente, porque ese cabezazo tempranero de su goleador “Chino” Romero le dio la tranquilidad necesaria para asentarse en una cancha que suele costar para su adaptación.

Romero apareció bien posicionado en el área chica para empujar la pelota luego que la bajó, también de cabeza, el “chiquito” Alan Velasco.

Bien plantado y sin tomar demasiado riesgo -porque ya no lo necesitaba-, Independiente jugó con la desesperación del “Decano”, que repitió y equivocó sus caminos.

Pero en uno de los tantos centros que metió dentro del área, Heredia cambió de trayectoria justo la pelota para dejar sin respuestas al uruguayo Sosa.

Es cierto que en el final del primer tiempo y en el inicio de la segunda etapa, el “Chino” Romero tuvo en sus pies la posibilidad de liquidar la serie.

Primero falló en el cara a cara con Lucchetti, que después pareció derribarlo dentro del área, cuando el “Chino” intentó gambetearlo.

Sosa, a falta de quince minutos, volvió a demostrar todo su repertorio de atajadas, al ponerle la cara a un remate del ingresado Loti, que fue quizás la última esperanza de los tucumanos.

Independiente casi lo gana con un tiro libre del uruguayo Federico Martínez, que pegó en el palo y no se convirtió en el segundo tanto.

Síntesis

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Gustavo Toledo, Mauro Osores, Yonathan Cabral, Fabián Monzón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Franco Mussis, Leonardo Heredia; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Pablo Hernández; Jonathan Menéndez, Andrés Roa, Alan Velasco; Silvio Romero. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 20m Romero (I) y 40m Heredia (AT).

Cambio en el primer tiempo: 26m Domingo Blanco por Menéndez (I).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Augusto Lotti por Mussis (AT); 16m Alan Soñora por Roa (I) y Federico Martínez por Velasco (I); 24m Ramiro Ruiz Rodríguez por Acosta (AT); 33m Matías Alustiza por Erbes (AT); 40m Sergio Barreto por Hernández (I).

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Cancha: Monumental “José Fierro”, de Atlético Tucumán.