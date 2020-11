Copa LPF: Colón aprovechó sus ocasiones y venció a Defensa

Colón de Santa Fe derrotó a Defensa y Justicia, por 2 a 0 y quedó a un paso de la clasificación para la fase campeonato de la Copa de Liga Profesional.

Christian Bernardi (34m. PT) y Facundo Farías (44m. ST) anotaron los goles del partido, válido por la Zona 2, que se jugó en el estadio Brigadier Estanislao López, en Santa Fe, y contó con el arbitraje de Darío Herrera.

En un desarrollo parejo, Colón apoyó sus avances en el desequilibrio que generaba Bernardi, el manejo de Federico Lértora o en la categoría de Luis Rodríguez, quien en la primera llegada intentó poner la pelota sobre Ezequiel Unsain pero se fue lejos.

Defensa, que preservó algunos jugadores para el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Vasco de Gama de Brasil, el jueves próximo en Florencio Varela, buscó un par de veces, a través del manejo de Ciro Rius o con la pelota detenida. Pero el ‘Halcón’ resolvió mal

En medio de esa intrascendencia, Alex Vigo envió un centro desde la derecha que conectó Gonzalo Escobar desde el otro lateral hacia el medio, y Bernardi cabeceó al gol.

En el complemento, Defensa y Justicia estuvo más adelantado y hubo espacios para que el juego se hiciera más fluido.

El local llegó de nuevo con peligro, con un tiro libre del colombiano Wilson Morelo que sacó Unsain abajo, junto a su palo izquierdo.

Y de inmediato, de contragolpe, Gabriel Hachen habilitó a Nicolás Leguizamón, quien perdió el mano a mano con el uruguayo Leonardo Burián.

Y después fue el ingresado Braian Romero el que tuvo su chance, pero su zurdazo débil fue bien controlado por el arquero del “Sabalero”.

Insistió el elenco visitante y llegó con una media vuelta de Miguel Merentiel que atajó Burián arriba.

Colón respondió sobre la media hora, con un buen remate del “Pulga” Rodríguez que descolgó Unsain arriba.

Y sobre el cierre del cotejo, Brian Fernández habilitó a Farías, que definió con un tiro bajo ante la salida de Unsain, para decretar el 2-0

Ganó Colón que reúne 10 puntos y está muy cerca de la clasificaciòn a la zona Campeonato de este torneo lanzado en medio de la pandemia del coronavirus.

Síntesis

Colón: Leonardo Burián; Emmanuel Olivera, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Alex Vigo, Federico Lértora; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Adonis Frías y Franco Paredes; Ciro Rius, Nelson Acevedo, Enzo Fernández y Enzo Coacci; Nicolás Leguizamón y Gabriel Hachen; Miguel Merentiel. DT: Hernán Crespo.

Gol en el primer tiempo: 34m. Bernardi (C).

Gol en el segundo tiempo. 44m. Facundo Farías (C).

Cambio en el primer tiempo: 33m. Valentín Larrade por Fernández (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Raúl Loaiza por Frías (DyJ) y Braian Romero por Leguizamón (DyJ), 17m. Yeiler Goez por Bernardi (C), 31m. Francisco Pizzini por Merentiel (DyJ) y Juan Villagra por Coacci (DyJ), 32m. Brian Fernández por Morelo (C) y 40m. Farías por Rodríguez (C).

Amonestados: Aliendro, Olivera, Goez (C); Acevedo (DyJ).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.