Copa LPF: Banfield goleó a Central por 4 a 2 en Arroyito

El Taladro venció categóricamente al Canalla y se mantiene con puntaje ideal en la zona 3 de la Copa de Liga Profesional, al cabo de un entretenido encuentro, en el marco de la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional.

Banfield goleó 4 a 2 a Rosario Central de visitante, se consolidó como líder de la zona 3 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con puntaje ideal tras ganar sus tres partidos y dio un paso enorme hacia la clasificación, en un entretenido encuentro jugado en el Gigante de Arroyito.

Los goles de Banfield fueron anotados por Agustín Fontana y Fabián Bordagaray, en el primer tiempo, y por Giuliano Galoppo y Mauricio Cuero, en el complemento. Los tantos “canallas” fueron convertidos por Emiliano Vecchio, en la etapa inicial, y por Fabián Rinaudo, en el tiempo de descuento.

Central fue dos equipos en un uno en el primer tiempo: uno cuando tuvo la pelota, abrió la cancha y atacó con varias jugadas claras, y otro el que sufrió horrores los desacoples defensivos, que le costaron los dos goles de esa etapa y se salvó de otros tres.

Central avisó a los 2′ con una buena jugada de Vecchio hacia Ferreyra por la izquierda y el delantero remató de derecha, pero la pelota rebotó en Maldonado y pasó muy cerca del poste derecho.

Banfield respondió a los 7′ con un furibundo derechazo de Payero, desde el borde izquierdo del área, que rebotó en el travesaño, cerca del segundo palo, y volvió a la cancha.

Banfield se adueñó del medio con el buen juego de sus volantes hasta los 15´, cuando Central se recuperó de la mano de Vecchio y Villagra, más las proyecciones de Torrent por la derecha.

Y así Central llegó al gol a los 24´: apertura de Villagra a Torrent hasta el fondo, quien mandó un gran centro a la carrera y Vecchio tocó al gol de cachetada, al segundo palo.

Sin embargo, apenas tres minutos después Mauricio Cuero le metió un caño a Blanco y gambeteó a Botinelli por la derecha, metió un centro bárbaro y Fontana sólo tuvo que empujarla debajo del arco, ante el quedo de Novaretti y del arquero Miño.

Central casi vuelve a convertir a los 35′ en una jugada calcada entre Vecchio y Torrent, que terminó con un buen centro del lateral y un cabezazo desviado del enganche.

Banfield pasó a ganar a los 43′ con una jugada de manual, en la que hizo todo bien y Central todo mal: Arboleda sacó largo, Fontana anticipó de arriba a Novaretti y Bordagaray se le escapó a Botinelli y definió suave, por arriba de la salida del arquero Miño.

El complemento fue inversamente proporcional al primero porque Banfield liquidó el pleito a los 20′ con un gol de cabeza de Galoppo, quien le cometió falta a Villagra en el comienzo de la jugada, no advertida por el árbitro Diego Abal, y definió solo de cabeza en el segundo palo, tras un córner de Payero desde la derecha.

Banfield redondeó la goleada a los 34′ en el enésimo desborde de Cuero, quien esta vez les ganó a Botinelli y a Blanco por la izquierda y definió con un derechazo al primer palo ante la estéril salida del arquero.

Central lo buscó con más ganas que fútbol hasta el final, pero sólo descontó en el tercer minuto de descuento con un golazo del ingresado volante Fabián Rinaudo desde fuera del área, quien la clavó junto al poste izquierdo.

Síntesis

Rosario Central: Marcelo Miño; Fernando Torrent, Diego Novaretti, Jonathan Botinelli y Lautaro Blanco; Joel López Pissano, Emmanuel Ojeda o Fabián Rinaudo, Rodrigo Villagra y Emiliano Vecchio; Lucas Gamba y Luciano Ferreyra. DT: Cristian “Kily” González.

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Claudio Bravo; Jorge Rodríguez, Giuliano Galoppo, Martín Payero y Fabián Bordagaray, Mauricio Cuero y Agustín Fontana. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el primer tiempo: 24´ Vecchio (C), 27′ Fontana (B) y 43′ Bordagaray (B).

Goles en el segundo tiempo: 20′ Galopp (B), 34′ Cuero (B) y 48′ Rinaudo (C).

Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Fabián Rinaudo por Ojeda (C) y Gino Infantino por Ferreyra (C); 21′ Alan Bonansea por López Pissano (C); 27′ Juan Pablo Álvarez por Payero (B); 29′ Alejandro Cabrera por Galoppo (B); 31′ Agustín Urzi por Cuero (B), Jonás Gutiérrez por Bordagaray (B) y Mauricio Asenjo por Fontana (B).

Amonestados: Rinaudo (C) y Galoppo (B).

Arbitro: Diego Abal.