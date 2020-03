Cooperativas aceptan los 160 millones, pero no la tarifa social

La posibilidad del acuerdo total quedó trunca porque las cooperativas rechazaron la alternativa propuesta por el gobierno provincial de hacerse cargo de los costos que demanda la tarifa social.

Las cooperativas distribuidoras de energía eléctrica rechazaron hacerse cargo de la tarifa social con que son beneficiados muchos pampeanos, un total estimado de entre 15 y 20 millones de pesos hasta julio, mientras que en líneas generales aceptaron el total de 160 millones de pesos ofrecido por el Gobierno Provincial para cubrir el desfasaje que se produce en las cuentas por el congelamiento de tarifas hasta mediados de año dispuesto por Nación y al que adhirió el gobernador Sergio Ziliotto.

Ayer viernes se reunieron las partes en el ámbito de la comisión creada por el Gobierno para el análisis de la tarifa eléctrica y la búsqueda de variantes que, en el futuro, le permitan a los pampeanos acceder al servicio al menor costo posible sin que esto afecte a las distribuidoras.

Tras el análisis que los técnicos de la comisión de tarifas y otros dirigentes de Fepamco hicieron del ofrecimiento del gobierno, concluyeron en que los 160 millones de pesos puestos ha disposición en 10 cuotas para «emparejar» los estados contables son una cifra que se adapta a la situación, aunque en realidad las cuentas que sacaron los cooperativistas le dieron una suma de por lo menos cinco millones más. «Es aceptable, aunque no es la cifra que a la que nosotros llegamos», dijo uno de los concurrentes.

Sin embargo la posibilidad del acuerdo total quedó trunca porque por varias razones que expusieron a sus interlocutores, pero principalmente la económica, las cooperativas rechazaron esta alternativa, una iniciativa del gobierno. «La tarifa social es una herramienta de asistencia que sólo maneja el gobierno, es dinámica, con altas y bajas y montos diferentes. No es nuestro tema, pero además no estamos en condiciones de afrontar ese costo extra a los que ya tenemos», dijo uno de los consultados ayer por la tarde, directivo de una pequeña cooperativa.

Estimaciones

Si bien ninguna de las partes contó ayer con datos fidedignos -el Gobierno no llevó los números que sin dudas maneja Desarrollo Social- las estimaciones que se barajaron rondaron una cifra que va entre los 15 y los 20 millones de pesos para el semestre.

Hasta casi un año atrás, en abril, y por un convenio firmado oportunamente, las cooperativas recibieron durante un tiempo la nómina de beneficiados con un descuento en la energía, popularmente llamado «tarifa social». A ellos les aplicaron un descuento de 300 pesos mensuales en su factura y las cooperativas recibieron la compensación a través de notas de crédito en la Administración Provincial de Energía.

Luego, Desarrollo Social decidió un cambio en la modalidad y sumó el aporte a las tarjetas sociales, por lo que las cooperativas dejaron de ser parte del mecanismo.

Ayer viernes, los dirigentes que participaron por Fepamco explicaron que no sólo no están en condiciones de absorber el costo de la tarifa social, sino que no están dispuestas a formar parte de esta operatoria.

El titular de la secretaría de Energía, Matías Tosso, encabezó la representación oficial de la comisión mixta, acompañado por el subsecretario de renovables, Claudio Gordillo, autoridades de la Administración de Energía y la presidenta de Pampetrol, María Roveda. Por Fepamco, el presidente Carlos Santarossa fue acompañado por otros miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Tarifas.