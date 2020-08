“Conforme y tranquila”: el balance de la madre de Astudillo Castro tras la reunión con Alberto

Cristina Castro se entrevistó con el Presidente en la Quinta de Olivos. “Me pareció muy amable y fue muy sincero en todo lo que me dijo. Voy a seguir buscando justicia”, dijo. Expectativa por la declaración de un nuevo testigo.

Tras ser recibida por Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, destacó este lunes que el encuentro la dejó “conforme y tranquila”. “El señor Presidente me pareció muy amable y fue muy sincero en todo lo que me dijo. Eso no quiere decir que no vaya a seguir exigiendo que salga todo a la luz”, explicó.

A la espera de que este martes comiencen las pericias sobre los restos óseos encontrados semanas atrás -cuyos primeros resultados estarán el 5 de septiembre-, y tras la cumbre con el mandatario, Castro explicó: “Le dijimos al Presidente que se están diciendo cosas que no son así y sería bueno que se lo aclare al señor gobernador Kicillof”.

Flanqueada por sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, la madre del joven desaparecido realizó una rueda de prensa virtual organizada por Amnistía Internacional a la que asistió Ámbito. Allí ofreció detalles del encuentro que mantuvo con Fernández y con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Según informaron, la reunión estuvo divida en dos etapas. En la primera, Castro y el Presidente dialogaron en privado, mientras que en la segunda se sumaron los abogados de la familia y Frederic. “Se armó un lindo equipo de trabajo”, sintetizó Castro ante los medios.

Tal como es habitual, Castro y su defensa volvieron a cargar las tintas contra el ministro de Seguridad de la Provincia: “Le diría a Berni que así como me está tratando a mí, está tratando a cientos de argentinos. A muchas madres y padres, cuyos hijos aparecen ‘suicidados’ en comisarías. El señor Berni es como que se ha encarnizado. En vez de andar haciendo el show, debería sentarse a trabajar, porque ese es su trabajo, no el mío”.

Consultada acerca de si tuvo nuevos contactos con el gobernador Kicillof, lanzó: “Me gustaría hablar con el gobernador. He hablado por teléfono varias veces, pero quiero mirarlo a la cara. Su ministro está tratando de arreglar esto, poniendo cosas en su boca que nunca dijo. Kicillof debería abrir un poco más los ojos”.