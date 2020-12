Con Ziliotto, arrancó la campaña de vacunación

El gobernador fue el primero en colocarse la Sputnik V en la provincia. Llegó poco después de las 9:00 hras al Centro Sanitario.

Este martes comenzó la vacunación contra el coronavirus del personal de salud en la provincia. Se hace con 1350 dosis y en dos días se cumplirá esta primera etapa.

«Ni me di cuenta, seguro tiene que ver con la mano de la enfermera», dijo Ziliotto. «Todas las vacunas tienen alta eficacia, no miramos la procedencia sino lo que sufre el pueblo. Hay que dar señales permanentemente», agregó. Se vacunaron la directora de Epidemilogía, Ana Bertone, el subsecretario Gustavo Vera y otros funcionarios de Salud.

Volvió a lamentar «la politización» de la aplicación de las vacunas y volvió a instar a la población a vacunarse. «La gente tiene que cuidarse y hay que tomar las cosas seriamente. No es en nombre del presidente ni para hacerme caso a mi. Sino para que miren el trabajo a destajo que hace Salud», añadió.

Ziliotto esperó quince minutos por precaución.

Al mismo tiempo en que se vacunó el gobernador Sergio Ziliotto, también lo hicieron-en el Hospital Molas- los directores Raúl Álvarez y Laura Rivera, las doctoras Silvia Fabre y Ana Paula Portalez, y la contadora Mabel Castro. La aplicación de la Sputnik V se tiene que hacer de a grupos de 5 personas, porque esa es la cantidad que viene por cada caja.

La directora de Epidemiología Ana Bertone junto a otra referente del área, María Angélica Lucero brindaron este lunes detalles de la estrategia de vacunación en La Pampa. También respondieron a la reticencia y las críticas que desde algunos sectores se le hace a la vacuna Sputnik V, la etapa de investigación y cuál es el impacto de la vacunación en la lucha contra el coronavirus.

La directora de Epidemiología, Ana Bertone, detalló este lunes en conferencia de prensa que las dosis serán distribuidas entre Santa Rosa, Toay, General Pico, General Acha y 25 de Mayo. Esperan que entre mañana y el miércoles se puedan aplicar la primera tanda de dosis que recibieron de la vacuna Sputnik V.

Bertone informó que «en el día de ayer (por el domingo) se recibieron las primeras dosis de la vacuna «Sputnik V» de procedencia Rusa, hoy se encuentran en el programa de inmunizaciones perteneciente a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Se están distribuyendo a lugares estratégicos y categorizados para comenzar con la vacunación en consonancia al resto del país en el día de mañana (por hoy) a partir de la hora 9″, indicó.

Remarco que «la vacuna no es la salvación por sí sola. Debemos seguir con todo lo demás: barbijo, distancia social, lugares ventilados».

Los primeros que se vacunarán son quienes están en la terapia intensiva, después los que atienden a internados y contagiados y después el resto. Será voluntario: algunos integrantes del sistema de salud no se han anotado para recibirla, dijo Bertone aunque no precisó la cifra. Hay en total 18.000 pampeanos y pampeanas anotados para recibir la vacuna.

«La percepción nuestra es que es bien recibida la vacuna en el equipo de salud. Habrá quienes no, quienes no quieran vacunarse porque no es obligatorio», dijo Bertone ante una consulta sobre los inscriptos.

«Según lo establecido por nuestra Provincia se comenzará con el personal de Salud Pública considerado como esencial, es el mismo personal que está hoy atendiendo a personas con COVID positivo, y serán usuarios de la vacuna ya sean confirmados o casos sospechosos. Se vacunará a la mayor parte del personal del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa y se considerarán a las áreas hospitalarias hoteleras y las modulares», precisó. La localidad de Toay se considera dentro del conglomerado de Santa Rosa.

«El mismo funcionamiento tendrá la estrategia en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico como en los distintos dispositivos que tienen para la atención de COVID. También se vacunará al personal de Salud de General Acha que está cursando uno de los brotes más importantes de la Provincia. Se ha establecido además por las distancias y antecedentes epidemiológicos que tiene, la localidad de 25 de Mayo», manifestó.

Bertone dijo que la cadena de frío de la Sputnik V está asegurada. Mientras las otras vacunas se conservan a entre los 2 y 8ºC de temperatura, esta debe mantenerse a -18 grados.

En el caso del personal de Salud, deben esperar reunir a cinco receptores de la vacuna para abrir un frasquito y no desperdiciar dosis.

«Queremos vacunar muchas personas en poco tiempo», dijo Lucero del Equipo de Vacunación. «Se puede lograr entre martes y miércoles aplicar todas las dosis distribuidas», explicó.

En relación a ese número de inscriptos, Bertone dijo que «tal vez se empiece a usar (la inscripción online) más. Hay personas a las que les cuesta. Hay distintas situaciones. Nos da una idea de cómo la gente está aceptando la vacunación. Todavía la vacuna no llegó, no se está vacunando en ningún lugar del país», dijo pra explicar la baja cantidad de inscriptos.

«Hay que darse el tiempo para ver cómo va evolucionando la vacunación», agregó.

El 4 de enero llegarían las otras 950 vacunas (del componente 1), aunque Bertone dijo que a las autoridades pampeanas la información llega ‘día a día’.

En una primera etapa, el objetivo es bajar la morbimortalidad. Pero aun no llegaría el escudo comunitario. «Porque la cobertura es baja. En otra vacuna se necesita una cobertura del 95% y de esa manera eliminamos o controlamos la enfermedad. Con esta vacuna no somos tan pretensiosos», expresó Bertone.

Primera dosis

«Esta vacuna tiene dos dosis diferentes, ahora nos ha llegado el Componente Uno, que es el que estamos distribuyendo. Cuando arribe el Componente Dos, haremos las segundas dosis. El país ya está ordenado con esa idea, en principio hemos recibido 1.350 dosis y en las próximas semanas será la segunda parte de esta cantidad, que fue la primera que se anunció de 2300», explicó.

«Van a llegar más vacunas a la provincia. Más aun cuando hoy el ministro de Salud dijo que se han firmado contratos con otros laboratorios», dijo Lucero.

En relación a la reticencia hacia la vacuna rusa, Bertone dijo: «la vacuna es segura y eficaz. Además hay que ir a la historia de las enfermedades, que cambió cuando llegaron las vacunas. Hay que recordar la poliomelitis, la neumonía, la meningitis o el sarampión», afirmó.

En este caso, recordó que «algunos médicos jóvenes no conocen el sarampión. Pero cuando se dejó de vacunar en Venezuela, volvió la enfermedad, hubo un rebrote».

«La vacuna es víctima de su propio éxito. Porque la enfermedad no se la ve», remarcó la directora de Epidemiología.

«No es la salvación por si sola, tenemos que seguir con todas las demás recomendaciones. Habrá quines quieran vacunarse y quienes no, pero por la cantidad de inscriptos vemos que la gente quiere hacerlo», agregó Bertone. Hasta hoy, se inscribieron 18 mil pampeanos y pampeanas en el registro provincial online.

La funcionaria advirtió que en casi todas las localidades de la provincia hay casos y que tiene que ver con «el comportamiento social». «Hay que internalizar las herramientas de prevención que tenemos y llevarlas a la práctica. Es la responsabilidad de cada uno como manejarse dentro de la sociedad, a veces supera a cualquier control que se pueda hacer», afirmó.