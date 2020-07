Con precios cuidados, se pueden comprar productos hasta 43% por debajo de los precios promedio de mercado.

El plan que llevó a cabo la gestión en ejercicio hizo foco en la multicausalidad del fenómeno. Para ello revalorizó la función de la Secretaría de Comercio Interior cambiando el enfoque del programa de Precios Cuidados y congeló las tarifas de los servicios públicos que no solo implican una parte importante del gasto de las familias de menores ingresos, sino que son un costo importante para la fabricación de productos industriales, intensivos en el uso de energía.

Asimismo, en un escenario de profunda crisis, el gobierno nacional tuvo que realizar ingentes erogaciones extraordinarias con el fin de amortiguar la crítica situación, y para ello, el Banco Central asistió al tesoro nacional, especialmente en un contexto de caída en la recaudación. A diferencia de lo que la ortodoxia proyectaba, la inflación no aumentó, evidenciándose que un aumento en la cantidad de dinero no se traduce necesariamente en un incremento de los precios de similar magnitud.