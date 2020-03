Con Phil Collins, Genesis anunciará una gira de regreso

A 13 años de su última gira, Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks harían el anuncio este miércoles.

La mítica banda de música pop y soft rock Genesis está de vuelta. El diario The sun publicó que la banda integrada por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks anunciará una gira de regreso por el Reino Unido.Los conciertos serían entre noviembre y diciembre de 2020 y la confirmación la darían durante The Breakfast Show de Radio 2 de la BBC.

En la cuenta de Instagram de la banda dieron indicios de una posible vuelta al compartir una foto con el texto “And then there were three…”, el nombre del disco que dio inicio a su etapa como trío. Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks no graban un disco juntos desde 1991 cuando lanzaron We Can’t Dance que contiene el hit homónimo entre otros grandes éxitos de la banda.

Génesis comenzó en 1970 liderado por Peter Gabriel. En 1976, su baterista Phill Collins pasó a ser la voz principal debido a que el cantante emprendió su carrera como solista en el mundo de la música.

En 1996, Phil Collins abandonó la banda también para dedicarse a grabar discos en solitarios. Génesis siguió hasta 1998 con Ray Wilson como vocalista.

En 2007, año en el que regresaron también The Police, Soda Stereo, Van Halen, Sex Pistols y hasta las Spice Girls, Genesis no quiso ser menos y desarrolló la gira “Turn it on again” por Europa y Norteamérica. Phil Collins dejó la música en 2011 por razones familiares y médicas pero regresó en 2015. El 2020, parece ser el año del regreso de la banda a 53 años de su creación.

Tras el anuncio enigmático en Instagram, en las próximas horas Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks confirmarán un regreso esperado por los fanáticos de su música.