Con Covid, se fue del hotel

Un hecho grave y preocupante que tomó algunas aristas de película protagonizó ayer un joven de 33 años, que pese a ser positivo de coronavirus se fue del hotel santarroseño donde estaba aislado y, ante la negativa de salir de su casa, obligó a un impresionante operativo sanitario y de seguridad para que vuelva al confinamiento. El hombre argumentó que fue a la vivienda «para poder darle de comer a las mascotas».

La situación fue confirmada tanto por el propio involucrado, Jonathan Salim (de 33 años). El joven estaba en el hotel Unit hasta el lunes a la tarde pero ayer fue trasladado al hotel Lihuel Calel, donde hay un custodio en la puerta de su habitación para evitar que abandone el aislamiento social que debe cumplir en medio de la pandemia.

«Soy de La Adela y trabajo en una farmacia de la avenida Ameghino, el domingo me confirmaron que soy positivo de coronavirus aunque soy asintomático. Me aislaron en el hotel Unit y yo traté de hacerle llegar la llave del departamento que alquilo a una conocida porque tengo varias mascotas: peces, gatos y un perro. Yo vivo solo y sino no les doy de comer, se mueren. Pero no me dejaron hacer nada y no le dieron la llave, además me trataron muy mal y no me dieron ninguna ayuda. El lunes a la tarde bajé y en la recepción no había nadie y nadie me dijo nada así que me fui al departamento», relató Salim en una charla telefónica con este diario.

En el hotel Unit no se dieron cuenta que el joven no estaba. Recién el martes por la mañana, al revisar el sistema de cámaras, comprobaron que Salim se había marchado.

«Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, el conserje del hotel hizo la denuncia. El tema es que se dieron cuenta recién hoy (por ayer) y se había ido el lunes a las 19.30. El hotel hace la denuncia en la Seccional Cuarta -la de Casa de Gobierno-, pero interviene la Primera y el departamento de este muchacho está en jurisdicción de la Tercera. Fuimos hasta la casa pero no quería salir, fue una situación complicada porque tiene Covid, así que tramitamos la orden de allanamiento con la fiscalía de turno y convocamos al personal sanitario. Cuando vio que éramos un montón, depuso su actitud y así lo trasladaron a otro hotel», relataron fuentes policiales .

Además de los efectivos y del personal de Salud, en el domicilio de la calle Chile, casi Brasil, intervino el grupo especial GEO y el Equipo de Abordaje a Incidentes Críticos (EAIC).

«No tuvimos contacto y todo se hizo a través de la ventana, donde íbamos hablando, el personal policial no se puede arriesgar a contagiarse y hay que tomar todos los recaudos, por eso lo trasladó un equipo de Salud. Nosotros nos enteramos cerca de las 13 y el operativo fue hasta pasadas las 15, hubo un despliegue muy importante por este muchacho», señalaron desde la Policía.

Con custodia.

Salim, en tanto, se mostró molesto por el trato que recibió y dijo no entender por qué no puede hacer el aislamiento en el departamento donde vive. «Me trajeron a una pieza de 2 por 2 y tengo un custodio en una puerta con una reja, además en grupos de Facebook se publicaron todos mis datos, fotos de mi documento, información que solo estaba en el hotel. Es una locura», se quejó el joven.

-Pero vos sabías que no podías irte del hotel.

-¡Solo sabía que no podía salir!, pero pedí una solución y nadie me lo solucionó, así que tomé la decisión de irme a mi casa. Sé que no fue lo correcto, pero yo no soy un delincuente para estar encerrado con custodia policial cuando mi razón fue que fui a mi casa por mis mascotas».