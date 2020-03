Compró una vivienda del IPAV, fue estafada y ahora la desalojan

Ema Ríos adquirió una vivienda del IPAV y posteriormente se llevó la sorpresa de que la vendedora, Irma Ester Santillán le inició una demanda por usurpación.La vivienda está ubicada en la calle Convención Provincialista Casa 319.A fin de mes la desalojan.

La vivienda no fue usurpada manifiesta a Hora de Opinión, Ema Ríos quien asegura que la compró de buena fé.Como respaldo tiene recibos de pago firmados por Santillán por $ 10.000 del 6/03/2013 y otro de $ 55.000 del 11/03/2013 donde dice claramente ‘en concepto de pago total por venta inmueble ubicado en calle Convención Provincialista casa 319. Cesión de derechos y acciones sobre inmueble firmada por ambas partes y firmas certificadas por ante escribano público”, ratificó.

Además hay un “compromiso de escrituración de vivienda por cesión de derechos y acciones, firmada por ambas partes y firmas certificadas por escribano público”. En el reclamo legal que hizo, exhibió comprobantes de pago de cuotas “desde que me la vendió (cuota N° 15 hasta la cuota n° 88 del mes de Abril de 2019). Como constancia de que residia en ese lugar exhibió facturas de servicios pagos a su nombre como por ejemplo CPE, Gas y Televisión.

La disputa llegó a la justicia y el juzgado de Primera instancia de la Familia N° 4 y la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minera, fallaron a favor de Santillán.La mujer expresó que fue al IPAV a poner en conocimiento de lo que estaba pasando pero no fue atendida.

Pidió una inspección social y domiciliaria para “demostrar que soy residente del lugar indicado” y dijo que “esta operatoria de compra-venta no es una novedad ya que las mismas se han realizado desde hace muchos años y si existen, como dicen, irregularidades de parte mía, yo me pregunto porque habiendo tantas irregularidades el IPAV sigue considerando adjudicataria a quien está violando o transgrediendo la cláusula 6 incisos «d», y «k», clausula 11 de tenencia precaria”.

Rios, se pregunta ¿porque en este caso no se aplica el proceso de desadjudicación que está llevando a cabo la actual gestión? ya que cuenta con motivos más que suficientes para hacerlo, habré cometido la irregularidad de comprar la vivienda, sin saber que no se podía, pero desde que la habite puse todo mi esfuerzo para vivir bajo un techo digno, haciéndole ampliaciones y mejoras y sobre todo logrando ser un buen vecina, esa ha sido mi conducta de siempre”.

“Lamentablemente he sido estafada en mi buena fe por esta persona que llamativamente está siendo amparada por la justicia y el IPAV por eso le pido al Presidente que intervenga ya que en cuestión de días voy a ser desalojada de la vivienda que compré y voy a quedar en la calle.”

“Sr Presidente del IPAV, la desesperación de que en pocos días voy a quedar en la calle y la impotencia de no poder ser escuchada, me lleva a hacer esto , no lo hubiese querido hacer nunca, pero mantengo la esperanza de llegar a su sensibilidad humana para que pueda considerar una via de solución para este drama que estoy viviendo.

Cuando la justicia determine el desalojo lo aceptaré sin más, pero jamás avalaré conductas o comportamientos que rayen lo delictivo”, finalizó.