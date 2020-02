Cómo sigue la salud de Sergio Denis a 11 meses de su caída: “No tiene conexión con el mundo”

Desde el accidente en el teatro de Tucumán, no tuvo ninguna mejoría. Los detalles que dio su hermano

Sergio Denis cayó de un escenario en Tucumán .

Joaquín Sabina se cayó del escenario en pleno show en Madrid y trajo recuerdos del accidente similar que el argentino Sergio Denis sufrió el 11 de marzo de 2019. Mientras que el español fue operado de un “hematoma intracerebral” y está estable, Denis no tuvo ninguna mejoría en 11 meses.

El músico de 70 años lleva casi un año internado en la clínica ALCLA en Belgrano, con daño cerebral. Su estado es delicado. La caída fue de tres metros, en una fosa del teatro Mercedes Sosa en Tucumán.

“Es lo mismo de todos los meses. Sergio no salió del estado que tiene desde que sucedió el accidente. No hay nada nuevo. Abre los ojos y nada más. No está conectado con la realidad y nadie sabe qué pasa dentro de su cerebro”, dijo su hermano Carlos Hoffman a Clarín.

Hoffman también contó que Sergio es sometido a ejercicios para mantener activos los músculos. “Pero no hay ninguna conexión de su cerebro con el mundo. Nos queda aceptar lo que está pasando y tener fe de que pueda suceder algo distinto”, agregó.

Segio Denis se cayó durante un recital en Tucumán y desde entonces no tuvo ninguna mejoría .

Lo mismo contó Diego Colombo, representante y amigo del músico: “Sergio está igual. No hay progresos significativos en su recuperación. Abre y cierra sus ojos y se pone molesto en ciertas ocasiones, lo que demuestra que tiene sensaciones. Pero no demuestra una sintomatología progresiva”, dijo.

Al plantear la similitud entre el caso de Denis con el de Sabina, Hoffman remarcó: “El problema de mi hermano es que cayó para atrás y ahí no tenés defensa”.

Cuando ingresó al hospital tucumano Ángel C. Padilla, después de su accidente, Denis presentaba hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato.

El 13 de abril fue trasladado a Buenos Aires e internado en el Sanatorio Los Arcos donde fue operado del tórax y del abdomen “por un proceso infeccioso intestinal grave”. Posteriormente llegó a la clínica donde está actualmente.