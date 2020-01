Por ese motivo entrevisté a Greg Fair, directivo de Google a cargo de varios grupos de trabajo sobre privacidad y datos, para pedirle que me diera una serie de consejos para cuidar mejor mis datos en la red.

Herramientas para cuidar nuestros datos

“Lo primero que hay que hacer es pensar en un constante cuidado de nuestros datos”, dijo. Para eso Google hace tiempo viene trabajando en varias herramientras que permiten ser configuradas de una manera muy simple. Una de ellas es Privacy Checkup. “Solo te tomará unos minutos y se puede acceder tanto a través de la Web como desde cualquiera de nuestras aplicaciones”, explicó Fair. Desde ahí se puede controlar desde si queremos que Google sepa dónde estamos cuando usamos, por ejemplo, Google Maps, hasta determinar con qué aplicaciones de terceros compartimos información.

“Después de Privacy Checkup lo que haría es configurar otra herramienta que creamos llamada Security Checkup”, comentó el ejecutivo. Desde ahí se puede saber qué dispositivos, como smartphones o computadoras, tienen acceso a tus cuentas, acceder a una configuración avanzada, activar la autenticación de dos pasos, ver la configuración de tu cuenta de correo y más.

Greg Fair, directivo de Google a cargo de la privacidad y datos

“Después de configurar tu privacidad y seguridad como querés buscaría información vieja que guardás en tu cuenta. Una de las cosas que podés hacer es borrar esa información que no te sirve más. Además, quizás termines encontrando algo que querés atesorar y guardar mejor. Es algo que me suele pasar seguido”, comentó Fair.

“Tenemos una característica que no muchos conocen que se llama Inactive Account Manager”, reveló Greg. “Lo que hace es que permite decidir qué hacer con tus datos si tu cuenta se vuelve inactiva. Quizás no la uses más o quizás te pase algo y dejes de usarla y probablemente no quieras perder, por ejemplo, fotos que tenés en tu cuenta. Por eso Inactive Account Manager te permite asignarle la posibilidad a un tercero, puede ser un familiar o un amigo, para que acceda a esas fotos antes que tus cuentas se vuelvan inactivas”, agregó.